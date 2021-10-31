https://ria.ru/20211031/spektakl-1757077692.html

МХАТ отменил спектакль с Бузовой

МХАТ отменил спектакль с Бузовой - РИА Новости, 31.10.2021

МХАТ отменил спектакль с Бузовой

Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля "Чудесный грузин", который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:08

2021-10-31T12:08

2021-10-31T12:08

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля "Чудесный грузин", который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина, говорится в сообщении на официальном сайте театра.Отмечается, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755603097.html

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москва, ольга бузова, владимир кехман, мхат имени м. горького, театр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии