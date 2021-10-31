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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211031/spektakl-1757077692.html
МХАТ отменил спектакль с Бузовой
МХАТ отменил спектакль с Бузовой - РИА Новости, 31.10.2021
МХАТ отменил спектакль с Бузовой
Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля "Чудесный грузин", который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:08
2021-10-31T12:08
культура
москва
ольга бузова
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля "Чудесный грузин", который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина, говорится в сообщении на официальном сайте театра.Отмечается, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.
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москва, ольга бузова, владимир кехман, мхат имени м. горького, театр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:08 31.10.2021
 
МХАТ отменил спектакль с Бузовой

МХАТ отменил спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой из-за плохих продаж билетов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля "Чудесный грузин"
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля Чудесный грузин - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля "Чудесный грузин", который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина, говорится в сообщении на официальном сайте театра.
"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений", - такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман.
Отмечается, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.
Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.
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КультураМоскваОльга БузоваВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоТеатрКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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