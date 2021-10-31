МХАТ отменил спектакль с Бузовой
МХАТ отменил спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой из-за плохих продаж билетов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля "Чудесный грузин"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля "Чудесный грузин", который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина, говорится в сообщении на официальном сайте театра.
"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений", - такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман.
Отмечается, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.
Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.