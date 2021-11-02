https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html

На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе

На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021

На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе

Украина не может заимствовать ни одну известную в мире модель для урегулирования ситуации в Донбассе, Киеву придется искать "свой рецепт", заявил вице-премьер... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:05

2021-11-02T19:05

2021-11-02T19:05

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украина

киев

верховная рада украины

донбасс

лнр

ситуация в днр и лнр

алексей резников

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украина не может заимствовать ни одну известную в мире модель для урегулирования ситуации в Донбассе, Киеву придется искать "свой рецепт", заявил вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Резников, которого называют кандидатом на пост министр обороны, подал заявление об увольнении с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины."Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией. Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы", - цитирует Резникова пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий во вторник.

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754961562.html

украина

киев

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, верховная рада украины, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, алексей резников