https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html
На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе
На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021
На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе
Украина не может заимствовать ни одну известную в мире модель для урегулирования ситуации в Донбассе, Киеву придется искать "свой рецепт", заявил вице-премьер... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:05
2021-11-02T19:05
2021-11-02T19:05
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украина не может заимствовать ни одну известную в мире модель для урегулирования ситуации в Донбассе, Киеву придется искать "свой рецепт", заявил вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Резников, которого называют кандидатом на пост министр обороны, подал заявление об увольнении с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины."Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией. Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы", - цитирует Резникова пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий во вторник.
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754961562.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, алексей резников
На Украине предложили новый способ для урегулирования в Донбассе
Вице-премьер Украины Резников: нужно искать "свой рецепт" для урегулирования в Донбассе