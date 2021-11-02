https://ria.ru/20211102/ukraina-1757434195.html
В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в населенных пунктах
В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в населенных пунктах - РИА Новости, 02.11.2021
В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в населенных пунктах
Украинские силовики разместили 37 единиц военной техники в населенных пунктах Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:32
2021-11-02T18:32
2021-11-02T18:32
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украина
донецкая область
константиновка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские силовики разместили 37 единиц военной техники в населенных пунктах Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Выявлено размещение 37 единиц вооружения и военной техники десятой отдельной горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.) вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что среди обнаруженного вооружения были противотанковые пушки "Рапира" калибром 100 миллиметров, самоходные гаубицы "Гвоздика" калибром 122 миллиметра и 24 танка Т-72 на железнодорожной станции в населенном пункте Константиновка.
https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html
украина
донецкая область
константиновка
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в мире, украина, донецкая область, константиновка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в населенных пунктах
В ДНР сообщили о размещении Украиной 37 единиц военной техники в населенных пунктах