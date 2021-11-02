Опрос показал ухудшение благосостояния более половины населения Украины
Благосостояние почти 56% граждан Украины ухудшилось за последние два года, показал опрос
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Финансовое положение почти 56% граждан Украины ухудшилось за последние два года, которые страну возглавляет президент Владимир Зеленский, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
"Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось, и 7,5% считают, что оно улучшилось", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
Главной причиной экономических проблем на Украине респонденты чаще всего называли некомпетентность власти – 39,1%, высокий уровень коррупции - 35,4%, пандемию коронавируса – 10,1% и конфликт на востоке страны – 10%.
Говоря о кризисных явлениях в энергетике, чрезмерных ценах, критической нехватке запасов газа и угля, 37,5% респондентов основной их причиной назвали коррумпированность власти, 36,8% - некомпетентность власти, а 13,7% считают главной причиной ситуацию на мировых рынках газа и угля.
Исследование проводилось социологической службой центра Разумкова с 23 по 27 октября методом телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.