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Опрос показал ухудшение благосостояния более половины населения Украины
Опрос показал ухудшение благосостояния более половины населения Украины - РИА Новости, 02.11.2021
Опрос показал ухудшение благосостояния более половины населения Украины
Финансовое положение почти 56% граждан Украины ухудшилось за последние два года, которые страну возглавляет президент Владимир Зеленский, свидетельствуют данные РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:05
2021-11-02T17:05
в мире
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Финансовое положение почти 56% граждан Украины ухудшилось за последние два года, которые страну возглавляет президент Владимир Зеленский, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.Главной причиной экономических проблем на Украине респонденты чаще всего называли некомпетентность власти – 39,1%, высокий уровень коррупции - 35,4%, пандемию коронавируса – 10,1% и конфликт на востоке страны – 10%.Говоря о кризисных явлениях в энергетике, чрезмерных ценах, критической нехватке запасов газа и угля, 37,5% респондентов основной их причиной назвали коррумпированность власти, 36,8% - некомпетентность власти, а 13,7% считают главной причиной ситуацию на мировых рынках газа и угля.Исследование проводилось социологической службой центра Разумкова с 23 по 27 октября методом телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко
17:05 02.11.2021
 
Опрос показал ухудшение благосостояния более половины населения Украины

Благосостояние почти 56% граждан Украины ухудшилось за последние два года, показал опрос

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Финансовое положение почти 56% граждан Украины ухудшилось за последние два года, которые страну возглавляет президент Владимир Зеленский, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
"Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось, и 7,5% считают, что оно улучшилось", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
Главной причиной экономических проблем на Украине респонденты чаще всего называли некомпетентность власти – 39,1%, высокий уровень коррупции - 35,4%, пандемию коронавируса – 10,1% и конфликт на востоке страны – 10%.
Говоря о кризисных явлениях в энергетике, чрезмерных ценах, критической нехватке запасов газа и угля, 37,5% респондентов основной их причиной назвали коррумпированность власти, 36,8% - некомпетентность власти, а 13,7% считают главной причиной ситуацию на мировых рынках газа и угля.
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Исследование проводилось социологической службой центра Разумкова с 23 по 27 октября методом телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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