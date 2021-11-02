16:04 02.11.2021 (обновлено: 16:22 02.11.2021)
Рейтинг партии "Слуга народа" рухнул до 15%, показал опрос
Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине упал до 15%, показал опрос
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Уровень поддержки пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине упал до 15%, хотя она все равно остается лидером электоральных симпатий, свидетельствуют опубликованные во вторник данные соцопроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Согласно предыдущему опросу центра Разумкова, в октябре партию власти в случае парламентских выборов готовы были поддержать 22%. Очередные выборы в Верховную раду должны состояться в 2023 году.
По данным нового опроса, среди украинских партий в рейтинге лидирует пропрезидентская "Слуга народа", если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее время, за нее готовы проголосовать 15% респондентов. На втором месте партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 12,4% голосов. Замыкает тройку лидеров "Оппозиционная платформа – За жизнь", за нее готовы проголосовать 7,5% жителей страны. Далее идет партия экс-премьера страны Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 7,2%.
В качестве эксперимента респондентам предложили партию экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, еще им не созданную. За нее высказались 5,5%. Таким образом, если Разумков решит создать свою партию, у нее уже есть все шансы преодолеть проходной барьер в 5%.
Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер.
Исследование проводилось социологической службой центра Разумкова с 23 по 27 октября методом телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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