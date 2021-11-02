15:54 02.11.2021 (обновлено: 15:56 02.11.2021)
На Украине потребовали от Зеленского ограничить въезд россиянам
Украинский националист Стерненко потребовал от Зеленского ограничить въезд россиянам
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию с требованием ограничить въезд на территорию страны для граждан РФ. Петиция зарегистрирована во вторник, для ее рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Она собрала уже более 2,5 тысячи подписей.
"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте петиции.
Любой гражданин Украины может обратиться к президенту страны с электронными петициями на сайте главы государства. Подписать петицию может любой гражданин после регистрации. Рассмотрение петиции осуществляется президентом после ее подписания 25-ю тысячами граждан в течение десяти дней. Про поддержку или неподдержку петиции президент сообщает на своем сайте.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* Запрещенная в России организация