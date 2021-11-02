https://ria.ru/20211102/ukraina-1757398992.html

На Украине потребовали от Зеленского ограничить въезд россиянам

На Украине потребовали от Зеленского ограничить въезд россиянам - РИА Новости, 02.11.2021

На Украине потребовали от Зеленского ограничить въезд россиянам

Украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:54

2021-11-02T15:54

2021-11-02T15:56

в мире

украина

владимир зеленский

правый сектор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/54/1562225400_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fe0b1b1a7d62fca3d59afd1d89d0ddd0.jpg

КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию с требованием ограничить въезд на территорию страны для граждан РФ. Петиция зарегистрирована во вторник, для ее рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Она собрала уже более 2,5 тысячи подписей.Любой гражданин Украины может обратиться к президенту страны с электронными петициями на сайте главы государства. Подписать петицию может любой гражданин после регистрации. Рассмотрение петиции осуществляется президентом после ее подписания 25-ю тысячами граждан в течение десяти дней. Про поддержку или неподдержку петиции президент сообщает на своем сайте."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20210716/ukraina-1741606684.html

https://ria.ru/20210605/krym-1735755442.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, правый сектор, россия