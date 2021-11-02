Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757395912.html
"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины
"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины - РИА Новости, 02.11.2021
"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины
Парламентская фракция украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:40
2021-11-02T15:40
в мире
украина
верховная рада украины
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина верещук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Парламентская фракция украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко."Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.Он отметил, что оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях. "Мы также требуем создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс. Люди не доверяют этому правительству", - считает Бойко.По его мнению более бездарного правительства на Украине еще не было. "Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все "хотелки" ОП (офиса президента - ред.) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны", - сказал Бойко.Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров, напоминают попытку "выпустить пар", а в целом - оставить все как есть. "Министры работают по три месяца, губернаторы по два месяца. Кадровая чехарда, когда назначают случайных людей, а потом, опомнившись, начинают их увольнять – это визитная карточка сегодняшней власти. Провалы в энергетике, экономике и борьбе с эпидемией связаны с тем, что абсолютно непрофессиональные люди приходят на ответственные участки работы", - подчеркнул Бойко.Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.Издание "Украинская правда" ранее сообщило, что Рада может сменить глав четырех министерств. Вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрилец, министра обороны Андрея Тарана заменят Резниковым, Резникова - на депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, Уруского - на главного таможенника Павла Рябикина. Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757381319.html
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757388575.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина верещук
15:40 02.11.2021
 
"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины

Фракция "Оппозиционной платформы" требует от Рады рассмотреть отставку правительства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Парламентская фракция украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
"Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.
Он отметил, что оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях. "Мы также требуем создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс. Люди не доверяют этому правительству", - считает Бойко.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 14:33
Медведчук раскритиковал идею введения президентской республики на Украине
По его мнению более бездарного правительства на Украине еще не было. "Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все "хотелки" ОП (офиса президента - ред.) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны", - сказал Бойко.
Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров, напоминают попытку "выпустить пар", а в целом - оставить все как есть. "Министры работают по три месяца, губернаторы по два месяца. Кадровая чехарда, когда назначают случайных людей, а потом, опомнившись, начинают их увольнять – это визитная карточка сегодняшней власти. Провалы в энергетике, экономике и борьбе с эпидемией связаны с тем, что абсолютно непрофессиональные люди приходят на ответственные участки работы", - подчеркнул Бойко.
Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.
Издание "Украинская правда" ранее сообщило, что Рада может сменить глав четырех министерств. Вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрилец, министра обороны Андрея Тарана заменят Резниковым, Резникова - на депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, Уруского - на главного таможенника Павла Рябикина. Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 15:12
На Украине разрешили энергокомпаниям закупать электричество в Белоруссии
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоОппозиционная платформа - За жизньИрина Верещук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию