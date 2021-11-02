https://ria.ru/20211102/ukraina-1757395912.html

"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины

"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины - РИА Новости, 02.11.2021

"Оппозиционная платформа" просит рассмотреть отставку правительства Украины

Парламентская фракция украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:40

2021-11-02T15:40

2021-11-02T15:40

в мире

украина

верховная рада украины

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина верещук

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Парламентская фракция украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко."Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.Он отметил, что оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях. "Мы также требуем создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс. Люди не доверяют этому правительству", - считает Бойко.По его мнению более бездарного правительства на Украине еще не было. "Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все "хотелки" ОП (офиса президента - ред.) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны", - сказал Бойко.Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров, напоминают попытку "выпустить пар", а в целом - оставить все как есть. "Министры работают по три месяца, губернаторы по два месяца. Кадровая чехарда, когда назначают случайных людей, а потом, опомнившись, начинают их увольнять – это визитная карточка сегодняшней власти. Провалы в энергетике, экономике и борьбе с эпидемией связаны с тем, что абсолютно непрофессиональные люди приходят на ответственные участки работы", - подчеркнул Бойко.Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.Издание "Украинская правда" ранее сообщило, что Рада может сменить глав четырех министерств. Вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрилец, министра обороны Андрея Тарана заменят Резниковым, Резникова - на депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, Уруского - на главного таможенника Павла Рябикина. Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757381319.html

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757388575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина верещук