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На Украине разрешили энергокомпаниям закупать электричество в Белоруссии
На Украине разрешили энергокомпаниям закупать электричество в Белоруссии - РИА Новости, 02.11.2021
На Украине разрешили энергокомпаниям закупать электричество в Белоруссии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас есть возможность закупки электроэнергии в Белорусcии, решение об импорте остается прерогативой... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:12
2021-11-02T15:12
в мире
украина
белоруссия
энергоатом
укрэнерго
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас есть возможность закупки электроэнергии в Белорусcии, решение об импорте остается прерогативой энергетических компаний.Мораторий на импорт электроэнергии из Белоруссии и России истек в понедельник на Украине.Ранее компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 31 октября. "Энергоатом" на минувшей неделе забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре."С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку - воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такая возможность есть", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию в Белорусcии. По его словам, физическая возможность импорта электроэнергии из Белорусcии составляет 900 МВт."Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно", - сказал премьер. При этом он отметил, пока таких соглашений нет.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Вместе с тем Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html
https://ria.ru/20211101/predatelstvo-1757135853.html
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756543295.html
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в мире, украина, белоруссия, энергоатом, укрэнерго, россия, денис шмыгаль
15:12 02.11.2021
 
На Украине разрешили энергокомпаниям закупать электричество в Белоруссии

Премьер Украины Шмыгаль: компании сами решают вопрос об импорте энергии из Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас есть возможность закупки электроэнергии в Белорусcии, решение об импорте остается прерогативой энергетических компаний.
Мораторий на импорт электроэнергии из Белоруссии и России истек в понедельник на Украине.
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Ранее компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 31 октября. "Энергоатом" на минувшей неделе забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.
"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку - воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такая возможность есть", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию в Белорусcии. По его словам, физическая возможность импорта электроэнергии из Белорусcии составляет 900 МВт.
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"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно", - сказал премьер. При этом он отметил, пока таких соглашений нет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Вместе с тем Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
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В миреУкраинаБелоруссияЭнергоатомУкрэнергоРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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