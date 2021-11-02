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Зеленский обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью в Донбассе

Зеленский обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021

Зеленский обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом на полях конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:08

2021-11-02T15:08

2021-11-02T15:23

в мире

сша

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джо байден

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом на полях конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго ситуацию с безопасностью в Донбассе."Во время разговора Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский в Twitter во вторник.Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов в любой форме присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе.

https://ria.ru/20211102/sanktsii-1757362107.html

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глазго (город)

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в мире, сша, оон, глазго (город), джо байден, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр