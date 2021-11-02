Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/ubiystvo-1757327739.html
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева - РИА Новости, 02.11.2021
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:35
2021-11-02T12:11
происшествия
гуэбипк мвд рф
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757347343_0:244:2106:1429_1920x0_80_0_0_bec0f7625353996cbabc5abfbbffefd6.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил денежный долг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.О том, что подозреваемого задержали в подмосковном городе Королеве, заявили ранее в московском ГУ МВД. Следствие намерено просить суд отправить подозреваемого в СИЗО.Новосельцева нашли убитым в поселении Десеновское неделю назад. По словам источника РИА Новости, тело отставного офицера с ножевыми ранениями и гематомами обнаружила в бане его дочь.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позже убийц удалось установить, их приговорили к тюремным срокам.
https://ria.ru/20211026/ubiystvo-1756350517.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757347343_0:0:2537:1904_1920x0_80_0_0_edf71f5f7641fd2d211666d5fee85874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, гуэбипк мвд рф, новая москва
10:35 02.11.2021 (обновлено: 12:11 02.11.2021)
 
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева убили в Новой Москве из-за денежного долга

© РИА Новости / Владимир ВяткинАлексей Новосельцев
Алексей Новосельцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Алексей Новосельцев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил денежный долг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
О том, что подозреваемого задержали в подмосковном городе Королеве, заявили ранее в московском ГУ МВД.

"В ходе допроса мужчина сообщил, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего", — сказала Иванова.

Следствие намерено просить суд отправить подозреваемого в СИЗО.
Новосельцева нашли убитым в поселении Десеновское неделю назад. По словам источника РИА Новости, тело отставного офицера с ножевыми ранениями и гематомами обнаружила в бане его дочь.
Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позже убийц удалось установить, их приговорили к тюремным срокам.
Машина полиции въезжает на территорию жилого комплекса Воробьевы горы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 17:31
"Не пощадили никого": что известно об убийстве семьи банкира в Москве
 
ПроисшествияГУЭБиПК МВД РФНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство
12:27В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате
12:22В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя
12:22Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
12:21В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
Лента новостейМолния
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство В России продлили сроки переписи населения в онлайн-форматеВ Кабуле террористы проникли в здание госпиталяОпрос показал недоверие сторонников демократов БайденуВ Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноябряЯкутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора