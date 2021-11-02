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Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева - РИА Новости, 02.11.2021
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:35
2021-11-02T10:35
2021-11-02T12:11
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил денежный долг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.О том, что подозреваемого задержали в подмосковном городе Королеве, заявили ранее в московском ГУ МВД. Следствие намерено просить суд отправить подозреваемого в СИЗО.Новосельцева нашли убитым в поселении Десеновское неделю назад. По словам источника РИА Новости, тело отставного офицера с ножевыми ранениями и гематомами обнаружила в бане его дочь.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позже убийц удалось установить, их приговорили к тюремным срокам.
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происшествия, гуэбипк мвд рф, новая москва
10:35 02.11.2021 (обновлено: 12:11 02.11.2021)
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева убили в Новой Москве из-за денежного долга