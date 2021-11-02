https://ria.ru/20211102/tuva-1757415925.html
На мать погибших в Туве девочек завели дело об уклонении от надзора
На мать погибших в Туве девочек завели дело об уклонении от надзора - РИА Новости, 02.11.2021
На мать погибших в Туве девочек завели дело об уклонении от надзора
В отношении матери погибших в Туве несовершеннолетних сестер возбудили уголовное дело об уклонении от административного надзора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:15
2021-11-02T17:15
2021-11-02T17:15
происшествия
кызыл
тес-хемский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владислав ховалыг
убийство двух девочек в туве
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. В отношении матери погибших в Туве несовершеннолетних сестер возбудили уголовное дело об уклонении от административного надзора, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, "непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет"."Установлено, что ранее судимая и находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а должностные лица данного органа надлежащий контроль не осуществляли. В связи с чем… в отношении матери несовершеннолетних …возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора)", - говорится в сообщении.Ранее региональный главк СК сообщил о возбуждении уголовных дел о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц по факту бездействия контролирующих и иных органов. В пресс-службе ведомства ранее сообщали, что указанные нарушения закона "явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались".
https://ria.ru/20211101/tuva-1757155641.html
https://ria.ru/20211031/tuva-1757130099.html
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происшествия, кызыл, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, владислав ховалыг, убийство двух девочек в туве
На мать погибших в Туве девочек завели дело об уклонении от надзора
На мать погибших в Туве несовершеннолетних девочек завели дело об уклонении от надзора