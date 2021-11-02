https://ria.ru/20211102/tuva-1757412654.html

В Туве завели уголовные дела после гибели двух девочек

В Туве завели уголовные дела после гибели двух девочек - РИА Новости, 02.11.2021

В Туве завели уголовные дела после гибели двух девочек

В Туве после гибели двух несовершеннолетних сестер возбуждены уголовные дела по факту бездействия контролирующих и иных органов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:02

2021-11-02T17:02

2021-11-02T17:02

происшествия

кызыл

тес-хемский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

владислав ховалыг

убийство двух девочек в туве

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. В Туве после гибели двух несовершеннолетних сестер возбуждены уголовные дела по факту бездействия контролирующих и иных органов, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, "непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет"."В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух несовершеннолетних сестер, по выявленным фактам халатности должностных лиц контролирующих и иных органов разного уровня и территориальности возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе…)", - говорится в сообщении.По версии следователей, с 2014 года две дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья – под опеку бабушки, скончавшейся в ноябре 2020 года, после чего ребенок фактически проживал со своим биологическим отцом. В мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи и жила с ними в Кызыле. При этом надлежащий контроль за условиями проживания девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли.В ведомстве добавили, что находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей не только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления.В пресс-службе уточнили, что указанные нарушения закона "явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались".

https://ria.ru/20211031/tuva-1757130099.html

https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757075931.html

кызыл

тес-хемский район

россия

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происшествия, кызыл, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, владислав ховалыг, убийство двух девочек в туве