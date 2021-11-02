В Туве завели уголовные дела после гибели двух девочек
В Туве после гибели двух девочек завели дела о бездействии контролирующих органов
КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. В Туве после гибели двух несовершеннолетних сестер возбуждены уголовные дела по факту бездействия контролирующих и иных органов, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, "непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет".
31 октября, 23:13Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух несовершеннолетних сестер, по выявленным фактам халатности должностных лиц контролирующих и иных органов разного уровня и территориальности возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе…)", - говорится в сообщении.
По версии следователей, с 2014 года две дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья – под опеку бабушки, скончавшейся в ноябре 2020 года, после чего ребенок фактически проживал со своим биологическим отцом. В мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи и жила с ними в Кызыле. При этом надлежащий контроль за условиями проживания девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли.
В ведомстве добавили, что находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей не только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления.
В пресс-службе уточнили, что указанные нарушения закона "явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались".
31 октября, 11:41СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве