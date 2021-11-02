https://ria.ru/20211102/tury-1757326941.html
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений - РИА Новости, 02.11.2021
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений
Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:55
2021-11-02T11:55
2021-11-02T11:55
туризм
отдых
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756450538_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_800eeef99bb939bd2ea2d3db8ca9e2a7.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.На прошлой неделе она говорила агентству, что россияне отменили около 20 процентов поездок по стране. "Сейчас это количество увеличилось", — заявила Ломидзе во вторник.В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти некоторых регионов вводили их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве ковидные каникулы начались с 28 октября.В разных регионах действуют различные ограничения. В первую очередь они касаются торговли, общепита и сферы услуг.
https://ria.ru/20211102/reys-1757323694.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756450538_0:0:2358:1768_1920x0_80_0_0_5fb78ecb5facdf70ab711f1a39e17146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений
АТОР: из-за ковидных ограничений туристы аннулировали четверть туров на длинные выходные
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На прошлой неделе она говорила агентству, что россияне отменили около 20 процентов поездок по стране. "Сейчас это количество увеличилось", — заявила Ломидзе во вторник.
В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти некоторых регионов вводили их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве ковидные каникулы начались с 28 октября.
В разных регионах действуют различные ограничения. В первую очередь они касаются торговли, общепита и сферы услуг.