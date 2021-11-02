https://ria.ru/20211102/tury-1757326941.html

Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений

Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений - РИА Новости, 02.11.2021

Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений

Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:55

2021-11-02T11:55

2021-11-02T11:55

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.На прошлой неделе она говорила агентству, что россияне отменили около 20 процентов поездок по стране. "Сейчас это количество увеличилось", — заявила Ломидзе во вторник.В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти некоторых регионов вводили их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве ковидные каникулы начались с 28 октября.В разных регионах действуют различные ограничения. В первую очередь они касаются торговли, общепита и сферы услуг.

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