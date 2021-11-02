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Туризм
https://ria.ru/20211102/tury-1757326941.html
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений - РИА Новости, 02.11.2021
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений
Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:55
2021-11-02T11:55
туризм
отдых
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.На прошлой неделе она говорила агентству, что россияне отменили около 20 процентов поездок по стране. "Сейчас это количество увеличилось", — заявила Ломидзе во вторник.В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти некоторых регионов вводили их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве ковидные каникулы начались с 28 октября.В разных регионах действуют различные ограничения. В первую очередь они касаются торговли, общепита и сферы услуг.
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отдых, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 02.11.2021
 
Туристы аннулируют путевки на длинные выходные из-за ковидных ограничений

АТОР: из-за ковидных ограничений туристы аннулировали четверть туров на длинные выходные

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россияне аннулировали уже 25 процентов путевок на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На прошлой неделе она говорила агентству, что россияне отменили около 20 процентов поездок по стране. "Сейчас это количество увеличилось", — заявила Ломидзе во вторник.
В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти некоторых регионов вводили их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве ковидные каникулы начались с 28 октября.
В разных регионах действуют различные ограничения. В первую очередь они касаются торговли, общепита и сферы услуг.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
10:09
В московских аэропортах задержали и отменили 177 рейсов
 
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