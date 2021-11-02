https://ria.ru/20211102/turizm-1757320102.html

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию - РИА Новости, 02.11.2021

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:37

2021-11-02T09:37

2021-11-02T09:37

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что в последнее время основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы - Германии, Швейцарии, Словении."На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию", - добавила глава АТОР.Ломидзе указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты."Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами", - заключила она.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, коронавирус covid-19