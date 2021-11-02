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Туризм
https://ria.ru/20211102/turizm-1757320102.html
Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию
Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию - РИА Новости, 02.11.2021
Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию
Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:37
2021-11-02T09:37
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что в последнее время основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы - Германии, Швейцарии, Словении."На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию", - добавила глава АТОР.Ломидзе указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты."Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами", - заключила она.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, коронавирус covid-19
09:37 02.11.2021
 
Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

АТОР: иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за ограничений по COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России "локдаун", нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания", - заявила Ломидзе.
Она отметила, что в последнее время основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы - Германии, Швейцарии, Словении.
"На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию", - добавила глава АТОР.
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Ломидзе указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты.
"Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами", - заключила она.
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ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеКоронавирус COVID-19
 
 
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