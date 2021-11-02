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Мосэкомониторинг: туман не связан с выбросами автотранспорта и предприятий
Мосэкомониторинг: туман не связан с выбросами автотранспорта и предприятий - РИА Новости, 10.11.2021
Мосэкомониторинг: туман не связан с выбросами автотранспорта и предприятий
Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-02T13:29
2021-11-02T13:29
2021-11-10T18:30
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евгений тишковец
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу."Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением. Такого рода туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы", - рассказали в пресс-службе. -0-
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