https://ria.ru/20211102/tuman-1758453606.html

Мосэкомониторинг: туман не связан с выбросами автотранспорта и предприятий

Мосэкомониторинг: туман не связан с выбросами автотранспорта и предприятий - РИА Новости, 10.11.2021

Мосэкомониторинг: туман не связан с выбросами автотранспорта и предприятий

Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-02T13:29

2021-11-02T13:29

2021-11-10T18:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

туман в москве

москва

мосэкомониторинг

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353834_0:241:3211:2047_1920x0_80_0_0_e7088a5028e8cdeb638b260c9c897545.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу."Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением. Такого рода туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы", - рассказали в пресс-службе. -0-

https://ria.ru/20211102/tuman-1757359102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туман в москве, москва, мосэкомониторинг, евгений тишковец