https://ria.ru/20211102/tuman-1757443605.html
Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана
Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана
Более 150 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне тумана, следует из... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:22
2021-11-02T19:22
2021-11-02T19:30
туман в москве
шереметьево (аэропорт)
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
яндекс
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 150 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 18.25 мск вторника, во "Внуково" 48 рейсов задержаны, девять отменены, в "Домодедово" - 61 рейс задержан, семь отменены, в "Шереметьево" - 17 рейсов задержаны, девять отменены.Во вторник утром более 200 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах. По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман с видимостью 200-700 метров ожидается до конца суток 2 ноября.В понедельник вечером в пресс-службах воздушных гаваней РИА Новости говорили, что московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно. Однако "Яндекс.Расписание" фиксировало задержки и отмены рейсов. По данным сервиса, на 22.45 мск понедельника их было уже более 50.
https://ria.ru/20211102/aeroport-1757429759.html
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туман в москве, шереметьево (аэропорт), москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), яндекс, новости - туризм
19:22 02.11.2021 (обновлено: 19:30 02.11.2021)
Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана
Более 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за тумана