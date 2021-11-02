https://ria.ru/20211102/tuman-1757443605.html

Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана

Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021

Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана

Более 150 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне тумана, следует из... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:22

2021-11-02T19:22

2021-11-02T19:30

туман в москве

шереметьево (аэропорт)

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

яндекс

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 150 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 18.25 мск вторника, во "Внуково" 48 рейсов задержаны, девять отменены, в "Домодедово" - 61 рейс задержан, семь отменены, в "Шереметьево" - 17 рейсов задержаны, девять отменены.Во вторник утром более 200 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах. По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман с видимостью 200-700 метров ожидается до конца суток 2 ноября.В понедельник вечером в пресс-службах воздушных гаваней РИА Новости говорили, что московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно. Однако "Яндекс.Расписание" фиксировало задержки и отмены рейсов. По данным сервиса, на 22.45 мск понедельника их было уже более 50.

https://ria.ru/20211102/aeroport-1757429759.html

https://ria.ru/20211102/tuman-1757378298.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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туман в москве, шереметьево (аэропорт), москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), яндекс, новости - туризм