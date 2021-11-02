https://ria.ru/20211102/tuman-1757378298.html
Плотный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в 2009 году
Плотный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в 2009 году - РИА Новости, 02.11.2021
Плотный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в 2009 году
Такой же плотный и продолжительный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в ноябре в Москве в 2009 году, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:15
2021-11-02T14:15
2021-11-02T14:15
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Такой же плотный и продолжительный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в ноябре в Москве в 2009 году, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Такой плотный туман наблюдался в ноябре в 2019 году и в 2009 году. По продолжительности сегодня, можно сказать, что он длительный был, и он больше похож на туман, который был в 2009 году, потому что тогда туман удерживался ночью и практически до 12 часов дня, так же, как сегодня. А в 2019 году продолжительность тумана была меньше, он держался 6 часов, не более того. Хотя тоже был плотный", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, продолжительность тумана зависит от высоты солнца, потому что солнечные лучи прогревают землю, и происходит испарение этого тумана, он рассеивается. Либо когда усиливается ветер, тогда происходит перемешивание, и тоже происходит рассеивание тумана, отметила Позднякова."В этот раз, я считаю, оба фактора повлияли, потому что солнце начало прогревать землю, температура приземная начала повышаться, и поэтому туман стал рассеиваться", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20211102/tuman-1757354734.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Плотный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в 2009 году
Такой же плотный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в 2009 году
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Такой же плотный и продолжительный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в ноябре в Москве
в 2009 году, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Такой плотный туман наблюдался в ноябре в 2019 году и в 2009 году. По продолжительности сегодня, можно сказать, что он длительный был, и он больше похож на туман, который был в 2009 году, потому что тогда туман удерживался ночью и практически до 12 часов дня, так же, как сегодня. А в 2019 году продолжительность тумана была меньше, он держался 6 часов, не более того. Хотя тоже был плотный", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, продолжительность тумана зависит от высоты солнца, потому что солнечные лучи прогревают землю, и происходит испарение этого тумана, он рассеивается. Либо когда усиливается ветер, тогда происходит перемешивание, и тоже происходит рассеивание тумана, отметила Позднякова.
"В этот раз, я считаю, оба фактора повлияли, потому что солнце начало прогревать землю, температура приземная начала повышаться, и поэтому туман стал рассеиваться", - добавила метеоролог.