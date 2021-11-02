https://ria.ru/20211102/tuman-1757354734.html
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана
Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:40
2021-11-02T12:40
2021-11-02T13:17
туман в москве
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Шереметьево" продолжает устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечивает взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости по причине сильного тумана. В целях обеспечения безопасности полётов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сказал представитель аэропорта.По его словам, на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов по вылету с учётом текущих погодных условий, добавил он"Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации", - отметил собеседник агентства.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация.
https://ria.ru/20211102/tuman-1757328219.html
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туман в москве, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
12:40 02.11.2021 (обновлено: 13:17 02.11.2021)
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана
Из "Шереметьево" перенесли 32 вылета из-за сильного тумана
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево
" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
"Шереметьево" продолжает устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечивает взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости по причине сильного тумана. В целях обеспечения безопасности полётов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сказал представитель аэропорта.
По его словам, на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов по вылету с учётом текущих погодных условий, добавил он
"Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации", - отметил собеседник агентства.
Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово
" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс
.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация
.