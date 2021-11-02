Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/tuman-1757354734.html
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана
Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:40
2021-11-02T13:17
туман в москве
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_8259bc50ba5189559d2c5563c1a1fe8a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Шереметьево" продолжает устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечивает взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости по причине сильного тумана. В целях обеспечения безопасности полётов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сказал представитель аэропорта.По его словам, на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов по вылету с учётом текущих погодных условий, добавил он"Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации", - отметил собеседник агентства.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация.
https://ria.ru/20211102/tuman-1757328219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c9e1952d51188233a33831e1a5ccf242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туман в москве, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
12:40 02.11.2021 (обновлено: 13:17 02.11.2021)
 
Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана

Из "Шереметьево" перенесли 32 вылета из-за сильного тумана

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
"Шереметьево" продолжает устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечивает взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости по причине сильного тумана. В целях обеспечения безопасности полётов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сказал представитель аэропорта.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
10:40
Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200
По его словам, на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов по вылету с учётом текущих погодных условий, добавил он
"Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации", - отметил собеседник агентства.
Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация.
 
Туман в МосквеШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию