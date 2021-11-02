https://ria.ru/20211102/tuman-1757354734.html

Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана

Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021

Вылет 32 рейсов из "Шереметьево" перенесли из-за тумана

Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:40

2021-11-02T12:40

2021-11-02T13:17

туман в москве

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вылет 32 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" перенесен из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Шереметьево" продолжает устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечивает взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости по причине сильного тумана. В целях обеспечения безопасности полётов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сказал представитель аэропорта.По его словам, на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов по вылету с учётом текущих погодных условий, добавил он"Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации", - отметил собеседник агентства.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757328219.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туман в москве, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм