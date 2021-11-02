https://ria.ru/20211102/tuman-1757339408.html

Москву накрыл радиационный туман

Вильфанд назвал причину возникновения "радиационного тумана" в Москве - РИА Новости, 02.11.2021

Москву накрыл радиационный туман

В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:39

2021-11-02T11:39

2021-11-02T11:47

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

роман вильфанд

гочсипб

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.По его словам, приземной слоя воздуха также охлаждается: вчера температура воздуха была значительно выше сегодняшней."В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров. Столичный главк МЧС советует автомобилистам из-за плохой погоды быть внимательными и осторожными на дороге.В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.

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Кадры взлета самолета в условиях густого тумана В соцсетях распространилось видео, как взлетает самолет в условиях тумана. На кадрах запечатлен процесс взлета в темное время в условиях густого тумана, окутавшего столичный регион. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость, авиасообщение не прерывается. 2021-11-02T11:39 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, роман вильфанд, гочсипб, россия, видео