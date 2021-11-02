Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/tuman-1757339408.html
Москву накрыл радиационный туман
Вильфанд назвал причину возникновения "радиационного тумана" в Москве - РИА Новости, 02.11.2021
Москву накрыл радиационный туман
В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:39
2021-11-02T11:47
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
роман вильфанд
гочсипб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333911_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7d378ccf194eefea5dcef744d5df4f9.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.По его словам, приземной слоя воздуха также охлаждается: вчера температура воздуха была значительно выше сегодняшней."В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров. Столичный главк МЧС советует автомобилистам из-за плохой погоды быть внимательными и осторожными на дороге.В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры взлета самолета в условиях густого тумана
В соцсетях распространилось видео, как взлетает самолет в условиях тумана. На кадрах запечатлен процесс взлета в темное время в условиях густого тумана, окутавшего столичный регион. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость, авиасообщение не прерывается.
2021-11-02T11:39
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333911_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_323bac6265b833d256a46232e9a361b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, роман вильфанд, гочсипб, россия, видео
Вильфанд назвал причину возникновения "радиационного тумана" в Москве
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
2021-11-02T11:39
true
PT0M47S
11:39 02.11.2021 (обновлено: 11:47 02.11.2021)
 
Вильфанд назвал причину возникновения "радиационного тумана" в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве наблюдается "радиационный туман"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.
По его словам, приземной слоя воздуха также охлаждается: вчера температура воздуха была значительно выше сегодняшней.
"В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.
Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров. Столичный главк МЧС советует автомобилистам из-за плохой погоды быть внимательными и осторожными на дороге.
В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрРоман ВильфандГОЧСиПБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство
12:27В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате
12:22В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя
12:22Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
12:21В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
Лента новостейМолния
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство В России продлили сроки переписи населения в онлайн-форматеВ Кабуле террористы проникли в здание госпиталяОпрос показал недоверие сторонников демократов БайденуВ Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноябряЯкутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора