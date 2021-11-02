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Москву накрыл радиационный туман
Вильфанд назвал причину возникновения "радиационного тумана" в Москве - РИА Новости, 02.11.2021
Москву накрыл радиационный туман
В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:39
2021-11-02T11:39
2021-11-02T11:47
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
роман вильфанд
гочсипб
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.По его словам, приземной слоя воздуха также охлаждается: вчера температура воздуха была значительно выше сегодняшней."В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров. Столичный главк МЧС советует автомобилистам из-за плохой погоды быть внимательными и осторожными на дороге.В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.
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Кадры взлета самолета в условиях густого тумана
В соцсетях распространилось видео, как взлетает самолет в условиях тумана. На кадрах запечатлен процесс взлета в темное время в условиях густого тумана, окутавшего столичный регион. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость, авиасообщение не прерывается.
2021-11-02T11:39
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, роман вильфанд, гочсипб, россия, видео
11:39 02.11.2021 (обновлено: 11:47 02.11.2021)
Вильфанд назвал причину возникновения "радиационного тумана" в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве наблюдается "радиационный туман"