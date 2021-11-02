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Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200
Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200 - РИА Новости, 02.11.2021
Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200
Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами — с утра задержали или отменили уже более 200 рейсов, следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.11.2021
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами — с утра задержали или отменили уже более 200 рейсов, следует из данных сервиса Яндекс.Расписания.По информации на 10:28, во Внуково задержали 64 рейса и пять отменили, в Домодедово — 60 задержали, 14 отменили, в Шереметьево задержали 51 рейс, а отменили 15.В Росавиации отметили, что более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы.Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, гочсипб
10:40 02.11.2021 (обновлено: 11:34 02.11.2021)
 
Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200

В московских аэропортах число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами — с утра задержали или отменили уже более 200 рейсов, следует из данных сервиса Яндекс.Расписания.
По информации на 10:28, во Внуково задержали 64 рейса и пять отменили, в Домодедово — 60 задержали, 14 отменили, в Шереметьево задержали 51 рейс, а отменили 15.
В Росавиации отметили, что более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы.
Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров.
 
ОбществоШереметьево (аэропорт)МоскваГОЧСиПБ
 
 
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