https://ria.ru/20211102/tuman-1757328219.html

Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200

Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200 - РИА Новости, 02.11.2021

Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах превысило 200

Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами — с утра задержали или отменили уже более 200 рейсов, следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:40

2021-11-02T10:40

2021-11-02T11:34

общество

шереметьево (аэропорт)

москва

гочсипб

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами — с утра задержали или отменили уже более 200 рейсов, следует из данных сервиса Яндекс.Расписания.По информации на 10:28, во Внуково задержали 64 рейса и пять отменили, в Домодедово — 60 задержали, 14 отменили, в Шереметьево задержали 51 рейс, а отменили 15.В Росавиации отметили, что более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы.Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, шереметьево (аэропорт), москва, гочсипб