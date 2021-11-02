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В Москве более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

В Москве более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Более 30 самолетов из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы, сообщила представитель Росавиации. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:07

2021-11-02T09:07

2021-11-02T09:21

общество

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

гидрометцентр

туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 30 самолетов из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы, сообщила представитель Росавиации.Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана."По данным на 08.30 мск:... "Шереметьево" – туман. Посадка на запасных аэродромах 4 рейсов... "Внуково" – туман. Посадка на запасных аэродромах 20 рейсов... "Домодедово" – туман. Посадка на запасных аэродромах 10 рейсов", - сообщила представитель Росавиации.Она уточнила, что вылет самолетов состоится после улучшения метеоусловий."Аэропорты Москвы работают в штатном режиме с учетом текущих погодных условий", - добавила она.

московская область (подмосковье)

москва

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Кадры взлета самолета в условиях густого тумана В соцсетях распространилось видео, как взлетает самолет в условиях тумана. На кадрах запечатлен процесс взлета в темное время в условиях густого тумана, окутавшего столичный регион. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость, авиасообщение не прерывается. 2021-11-02T09:07 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), гидрометцентр, видео, новости - туризм