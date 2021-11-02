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Сильный туман сохранится в Москве до обеда

Сильный туман сохранится в Москве до обеда - РИА Новости, 02.11.2021

Сильный туман сохранится в Москве до обеда

Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:22

2021-11-02T10:22

2021-11-02T10:28

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москва

гочсипб

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы."До 14.00 местами по Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении ведомства.Ранее ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду.Густой туман в Москве не повлиял на работу наземного общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что, по данным МЧС, с 10 утра до 2 часов дня — сильный туман с видимостью 200-700 метров."Из-за этого увеличивается риск ДТП. Будьте внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. Погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гочсипб