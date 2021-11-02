https://ria.ru/20211102/tumae-1757325535.html
Сильный туман сохранится в Москве до обеда
Сильный туман сохранится в Москве до обеда - РИА Новости, 02.11.2021
Сильный туман сохранится в Москве до обеда
Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:22
2021-11-02T10:22
2021-11-02T10:28
общество
москва
гочсипб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321647_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_1b8688f6825400a3550f66458415526b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы."До 14.00 местами по Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении ведомства.Ранее ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду.Густой туман в Москве не повлиял на работу наземного общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что, по данным МЧС, с 10 утра до 2 часов дня — сильный туман с видимостью 200-700 метров."Из-за этого увеличивается риск ДТП. Будьте внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. Погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ff2164f917007624ccd7567bf47c598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гочсипб
10:22 02.11.2021 (обновлено: 10:28 02.11.2021)
Сильный туман сохранится в Москве до обеда
Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве
до 14.00 вторника, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
столицы.
"До 14.00 местами по Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду.
Густой туман в Москве не повлиял на работу наземного общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
Отмечается, что, по данным МЧС
, с 10 утра до 2 часов дня — сильный туман с видимостью 200-700 метров.
"Из-за этого увеличивается риск ДТП. Будьте внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. Погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.