https://ria.ru/20211102/tsar-1757368294.html

Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР

Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР - РИА Новости, 02.11.2021

Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР

Десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией, которая занимается охраной главы Центральноафриканской... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:29

2021-11-02T13:29

2021-11-02T13:29

в мире

оон

цар

банги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией, которая занимается охраной главы Центральноафриканской республики, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ООН.Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщал РИА Новости, что в результате перестрелки в понедельник погиб один мирный житель.По данным корреспондента РИА Новости в столице ЦАР Банги, позиции египетского батальона миротворческих сил от дома президента страны отделяет не более 300 метров.

https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757205610.html

цар

банги

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, цар, банги