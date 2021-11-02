https://ria.ru/20211102/tsar-1757368294.html
Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР
Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР - РИА Новости, 02.11.2021
Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР
Десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией, которая занимается охраной главы Центральноафриканской... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:29
2021-11-02T13:29
2021-11-02T13:29
в мире
оон
цар
банги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Десять миротворцев ООН из Египта пострадали в понедельник в ходе перестрелки с президентской гвардией, которая занимается охраной главы Центральноафриканской республики, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ООН.Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщал РИА Новости, что в результате перестрелки в понедельник погиб один мирный житель.По данным корреспондента РИА Новости в столице ЦАР Банги, позиции египетского батальона миротворческих сил от дома президента страны отделяет не более 300 метров.
https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757205610.html
цар
банги
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, цар, банги
Десять миротворцев ООН пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР
Десять миротворцев ООН из Египта пострадали в перестрелке с гвардией президента ЦАР