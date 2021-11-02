https://ria.ru/20211102/trailer-1757341819.html
Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта"
Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта" - РИА Новости, 02.11.2021
Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта"
На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Книга Бобы Фетта", созданного по вселенной "Звездные войны". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:43
2021-11-02T15:43
2021-11-02T15:43
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Книга Бобы Фетта", созданного по вселенной "Звездные войны". Предстоящее шоу станет спин-оффом "Мандалорца". В нем действие развернется вокруг охотника за головами по имени Боба Фетт (Темуэра Моррисон). Вместе с напарницей Феннек Шанд (Минг-На Вен) он хочет занять трон Джаббы Хатта, который пустует на планете Татуин. Но для этого главному герою придется сразиться с множеством врагов. Шоураннеры проекта — Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон и другие.Премьера сериала состоится на платформе Disney+ 29 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the walt disney company, новости культуры, кино и сериалы, youtube
Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта"
Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Книга Бобы Фетта", созданного по вселенной "Звездные войны".
Предстоящее шоу станет спин-оффом "Мандалорца". В нем действие развернется вокруг охотника за головами по имени Боба Фетт (Темуэра Моррисон). Вместе с напарницей Феннек Шанд (Минг-На Вен) он хочет занять трон Джаббы Хатта, который пустует на планете Татуин. Но для этого главному герою придется сразиться с множеством врагов.
Шоураннеры проекта — Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон и другие.
Премьера сериала состоится на платформе Disney+ 29 декабря.