https://ria.ru/20211102/trailer-1757341819.html

Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта"

Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта" - РИА Новости, 02.11.2021

Disney представил трейлер сериала "Книга Бобы Фетта"

На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Книга Бобы Фетта", созданного по вселенной "Звездные войны". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:43

2021-11-02T15:43

2021-11-02T15:43

культура

the walt disney company

новости культуры

кино и сериалы

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757342857_414:0:4056:2048_1920x0_80_0_0_9e715a2e2575e0ff3ad10084371f5f27.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Книга Бобы Фетта", созданного по вселенной "Звездные войны". Предстоящее шоу станет спин-оффом "Мандалорца". В нем действие развернется вокруг охотника за головами по имени Боба Фетт (Темуэра Моррисон). Вместе с напарницей Феннек Шанд (Минг-На Вен) он хочет занять трон Джаббы Хатта, который пустует на планете Татуин. Но для этого главному герою придется сразиться с множеством врагов. Шоураннеры проекта — Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон и другие.Премьера сериала состоится на платформе Disney+ 29 декабря.

https://ria.ru/20211029/witcher-1756920760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the walt disney company, новости культуры, кино и сериалы, youtube