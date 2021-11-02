https://ria.ru/20211102/terroristy-1757350866.html

В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя

В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя - РИА Новости, 02.11.2021

В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя

Группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, идут столкновения с талибами (движение "Талибан"*), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:22

2021-11-02T12:22

2021-11-02T13:51

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, идут столкновения с талибами (движение "Талибан"*), сообщил РИА Новости очевидец."Группа террористов-смертников проникла в больницу на 400 мест, продолжаются столкновения. Нападавшие подорвали входную дверь", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, представитель движения "Талибан"* Билал Карими подтвердил, что в Кабуле во вторник прогремели два взрыва. "Два взрыва произошли в десятом округе Кабула", - сказал Карими РИА Новости.Ранее о взрывах возле кабульского госпиталя сообщали агентству очевидец и источник.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211102/afganistan-1757314817.html

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в мире, талибан, афганистан, кабул