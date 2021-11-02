https://ria.ru/20211102/temperatura-1757307608.html

Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России

Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России - РИА Новости, 02.11.2021

Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России

На этой неделе почти на всей территории России температура воздуха превысит норму на 4-12 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:36

2021-11-02T03:36

2021-11-02T09:38

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На этой неделе почти на всей территории России температура воздуха превысит норму на 4-12 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На 90 процентах территории страны синоптики прогнозируют превышение нормы на четыре градуса, добавил он.По словам ученого, аномально теплую погоду в азиатской части России — Красноярском крае и Якутии — обеспечивает теплый воздух с Атлантики. Такое случается крайне редко, отметил Вильфанд.В Москве самыми теплыми днями окажутся четверг и пятница. Так, 5 ноября температура поднимется до плюс 13, а ночью будет семь-восемь градусов. Как пояснил Вильфанд, это связано с тем, что очень теплый воздух будет приходить с востока Средиземноморья.

https://ria.ru/20211102/pogoda-1757302671.html

москва

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия