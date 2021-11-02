Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/temperatura-1757307608.html
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России - РИА Новости, 02.11.2021
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
На этой неделе почти на всей территории России температура воздуха превысит норму на 4-12 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:36
2021-11-02T09:38
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748594171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c967d54a44eced0841c852c1ba7c97ae.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На этой неделе почти на всей территории России температура воздуха превысит норму на 4-12 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На 90 процентах территории страны синоптики прогнозируют превышение нормы на четыре градуса, добавил он.По словам ученого, аномально теплую погоду в азиатской части России — Красноярском крае и Якутии — обеспечивает теплый воздух с Атлантики. Такое случается крайне редко, отметил Вильфанд.В Москве самыми теплыми днями окажутся четверг и пятница. Так, 5 ноября температура поднимется до плюс 13, а ночью будет семь-восемь градусов. Как пояснил Вильфанд, это связано с тем, что очень теплый воздух будет приходить с востока Средиземноморья.
https://ria.ru/20211102/pogoda-1757302671.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748594171_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_02f93718e0afdb2a3388d1c95f6c277f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
03:36 02.11.2021 (обновлено: 09:38 02.11.2021)
 
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России

Вильфанд: превышение средних температур от 4 до 12 градусов будет почти по всей России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛистья в осеннем парке
Листья в осеннем парке - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На этой неделе почти на всей территории России температура воздуха превысит норму на 4-12 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию", — сказал Вильфанд.

На 90 процентах территории страны синоптики прогнозируют превышение нормы на четыре градуса, добавил он.
По словам ученого, аномально теплую погоду в азиатской части России — Красноярском крае и Якутии — обеспечивает теплый воздух с Атлантики. Такое случается крайне редко, отметил Вильфанд.
В Москве самыми теплыми днями окажутся четверг и пятница. Так, 5 ноября температура поднимется до плюс 13, а ночью будет семь-восемь градусов. Как пояснил Вильфанд, это связано с тем, что очень теплый воздух будет приходить с востока Средиземноморья.
Москва в период нерабочих дней - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
00:14
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате
12:22В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя
12:22Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
12:21В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
Лента новостейМолния
В России продлили сроки переписи населения в онлайн-форматеВ Кабуле террористы проникли в здание госпиталяОпрос показал недоверие сторонников демократов БайденуВ Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноябряЯкутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы