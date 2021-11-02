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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/teatr-1757302254.html
Один день кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому
Один день кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому - РИА Новости, 02.11.2021
Один день кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому
Традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA начнется 4 ноября в Сочи, один его день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T00:11
2021-11-02T00:33
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владимир хотиненко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA начнется 4 ноября в Сочи, один его день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию писателя Федора Достоевского, сообщила основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля SIFFA и кинопремии "Ирида" Любовь Балагова-Кандур.Сочинский российско-британский кинофестиваль (SIFFA) является некоммерческим проектом в сфере культуры, направленным на популяризацию российского кинематографа в Великобритании. Финал мероприятия, предусматривающий вручение кинопремии "Ирида", проходит в Сочи, а официальная неделя кинопоказов фильмов-победителей вместе с торжественной церемонией награждения тех, кто не смог приехать на финал (SIFFA UK Gala Awards), ежегодно проводится на территории Великобритании. Фестиваль в Сочи пройдет 5-10 ноября, а фестиваль SIFFA UK – 11-20 февраля в Лондоне, Челтнеме и других британских городах.Она отметила, что Достоевский и его творчество станут главной темой фестиваля в этом году. "Кроме этого, мы параллельно ведем и российский музыкальный фестиваль "Мелодии кавказской ривьеры". Но даже в программе музыкального фестиваля у нас, конечно, Достоевский", - отметила она.Также Балагова-Кандур поделилась, что фильм "Достоевский" Владимира Хотиненко, представленный на SIFFA, уже "покорил сердца британских студентов и публики"."Нужно понимать, что Россия не только в России находится. Россия находится для меня в Европе, в Великобритании. Вот эти зрители, они ждут. Это не только вот британская публика, но и наши соотечественники", - подытожила она.
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новости культуры, европа, лондон, москва, владимир хотиненко, федор достоевский, россия
00:11 02.11.2021 (обновлено: 00:33 02.11.2021)
 
Один день кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому

Один день российско-британского кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому

© РИА Новости / Э. Коган / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет Ф. М. Достоевского"
Репродукция картины Портрет Ф. М. Достоевского - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Э. Коган
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA начнется 4 ноября в Сочи, один его день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию писателя Федора Достоевского, сообщила основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля SIFFA и кинопремии "Ирида" Любовь Балагова-Кандур.
Сочинский российско-британский кинофестиваль (SIFFA) является некоммерческим проектом в сфере культуры, направленным на популяризацию российского кинематографа в Великобритании. Финал мероприятия, предусматривающий вручение кинопремии "Ирида", проходит в Сочи, а официальная неделя кинопоказов фильмов-победителей вместе с торжественной церемонией награждения тех, кто не смог приехать на финал (SIFFA UK Gala Awards), ежегодно проводится на территории Великобритании. Фестиваль в Сочи пройдет 5-10 ноября, а фестиваль SIFFA UK – 11-20 февраля в Лондоне, Челтнеме и других британских городах.
"Мы ведь являемся таким фестивалем, который работает действительно с душами людей. Для нас чрезвычайно важно именно классику раскрывать и образы России представлять в Великобритании, в месте, где мы это проводим, в месте проживания наших соотечественников", - поделилась Балагова-Кандур на конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что Достоевский и его творчество станут главной темой фестиваля в этом году. "Кроме этого, мы параллельно ведем и российский музыкальный фестиваль "Мелодии кавказской ривьеры". Но даже в программе музыкального фестиваля у нас, конечно, Достоевский", - отметила она.
Также Балагова-Кандур поделилась, что фильм "Достоевский" Владимира Хотиненко, представленный на SIFFA, уже "покорил сердца британских студентов и публики".
"Нужно понимать, что Россия не только в России находится. Россия находится для меня в Европе, в Великобритании. Вот эти зрители, они ждут. Это не только вот британская публика, но и наши соотечественники", - подытожила она.
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