00:11 02.11.2021 (обновлено: 00:33 02.11.2021)
Один день кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому
Один день российско-британского кинофестиваля SIFFA будет полностью посвящен Достоевскому
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA начнется 4 ноября в Сочи, один его день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию писателя Федора Достоевского, сообщила основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля SIFFA и кинопремии "Ирида" Любовь Балагова-Кандур.
Сочинский российско-британский кинофестиваль (SIFFA) является некоммерческим проектом в сфере культуры, направленным на популяризацию российского кинематографа в Великобритании. Финал мероприятия, предусматривающий вручение кинопремии "Ирида", проходит в Сочи, а официальная неделя кинопоказов фильмов-победителей вместе с торжественной церемонией награждения тех, кто не смог приехать на финал (SIFFA UK Gala Awards), ежегодно проводится на территории Великобритании. Фестиваль в Сочи пройдет 5-10 ноября, а фестиваль SIFFA UK – 11-20 февраля в Лондоне, Челтнеме и других британских городах.
"Мы ведь являемся таким фестивалем, который работает действительно с душами людей. Для нас чрезвычайно важно именно классику раскрывать и образы России представлять в Великобритании, в месте, где мы это проводим, в месте проживания наших соотечественников", - поделилась Балагова-Кандур на конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что Достоевский и его творчество станут главной темой фестиваля в этом году. "Кроме этого, мы параллельно ведем и российский музыкальный фестиваль "Мелодии кавказской ривьеры". Но даже в программе музыкального фестиваля у нас, конечно, Достоевский", - отметила она.
Также Балагова-Кандур поделилась, что фильм "Достоевский" Владимира Хотиненко, представленный на SIFFA, уже "покорил сердца британских студентов и публики".