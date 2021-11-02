https://ria.ru/20211102/tanki-1757348869.html

В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"

В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021

В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"

Публикация американского издания Politico о российских военных на "границе" с Украиной - это некачественный вброс, она не стоит траты времени и комментариев,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:14

2021-11-02T12:14

2021-11-02T12:41

дмитрий песков

в мире

сша

белоруссия

смоленская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Публикация американского издания Politico о российских военных на "границе" с Украиной - это некачественный вброс, она не стоит траты времени и комментариев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - а именно в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной."Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее. Но само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикации."Передвижение каких то наших военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности"."Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210811/amerikantsy-1745355424.html

https://ria.ru/20211101/korabl-1757237171.html

сша

белоруссия

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, в мире, сша, белоруссия, смоленская область, россия