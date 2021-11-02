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В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021
В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
Публикация американского издания Politico о российских военных на "границе" с Украиной - это некачественный вброс, она не стоит траты времени и комментариев,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:14
2021-11-02T12:41
дмитрий песков
в мире
сша
белоруссия
смоленская область
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Публикация американского издания Politico о российских военных на "границе" с Украиной - это некачественный вброс, она не стоит траты времени и комментариев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - а именно в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной."Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее. Но само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикации."Передвижение каких то наших военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности"."Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210811/amerikantsy-1745355424.html
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дмитрий песков, в мире, сша, белоруссия, смоленская область, россия
12:14 02.11.2021 (обновлено: 12:41 02.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"

Песков назвал публикацию о российских военных у "границ" Украины некачественным вбросом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Публикация американского издания Politico о российских военных на "границе" с Украиной - это некачественный вброс, она не стоит траты времени и комментариев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - а именно в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
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"Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее. Но само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикации.
"Передвижение каких то наших военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности".
"Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил представитель Кремля.
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