https://ria.ru/20211102/sudan-1757395332.html

В США рассказали о контактах с Россией по Судану

В США рассказали о контактах с Россией по Судану - РИА Новости, 02.11.2021

В США рассказали о контактах с Россией по Судану

США контактируют с Россией по Судану и, хотя позиции сторон совпадают не полностью, обе страны хотят стабильности, заявил спецпосланник США по делам региона... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:39

2021-11-02T15:39

2021-11-02T15:47

в мире

сша

судан

россия

ситуация в судане

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США контактируют с Россией по Судану и, хотя позиции сторон совпадают не полностью, обе страны хотят стабильности, заявил спецпосланник США по делам региона Африканского Рога Джеффри Фелтман."Мы были обеспокоены изначальными российскими заявлениями после того, как военные 25 октября пришли к власти. Казалось, что они (Россия - ред.) почти что благословляют переход власти к военным. Но если вы посмотрите на заявление Совета Безопасности ООН, которое вышло впоследствии и под которым русские подписались, вы увидите, что оно намного больше соответствует международному консенсусу", - сказал Фелтман на брифинге."Мы контактируем с русскими для того, чтобы сравнить скоординированные позиции. Я не могу сказать, что наши позиции полностью совпадают. Но есть кое-что схожее: мы хотим видеть Судан стабильным, хотим обеспечить, чтобы ситуация там не включала насилие", - сказал Фелтман.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.Аль-Бурхан объявил 25 октября, что выборы в стране запланированы на июль 2023 года.

https://ria.ru/20211101/sudan-1757148707.html

https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html

сша

судан

россия

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в мире, сша, судан, россия, ситуация в судане