https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html
США призвали военного лидера Судана восстановить гражданское правительство
США призвали военного лидера Судана восстановить гражданское правительство - РИА Новости, 02.11.2021
США призвали военного лидера Судана восстановить гражданское правительство
США вновь призывают военного лидера Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана восстановить власть гражданского правительства, заявил спецпосланник США по региону... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:32
2021-11-02T15:32
2021-11-02T15:32
в мире
сша
судан
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США вновь призывают военного лидера Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана восстановить власть гражданского правительства, заявил спецпосланник США по региону Африканского рога Джеффри Фелтман."Председатель Суверенного совета и его военные сторонники украли и предали надежды суданского народа на мирную, демократическую страну", - заявил Фелтман."Мы призываем генерала Бурхана предпринять шаги по восстановлению правительства", - добавил он.По его словам, военным и гражданскому правительству нужно научиться сосуществовать друг с другом."Военные не могут выбирать своих гражданских партнеров в рамках переходного правительства, точно так же как гражданские не могут выбирать своих военных партнеров. Ни одна страна не может отстранить другую, обеим предстоит играть важную роль в переходном периоде", - добавил он.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.Аль-Бурхан объявил 25 октября, что выборы в стране запланированы на июль 2023 года.
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в мире, сша, судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
США призвали военного лидера Судана восстановить гражданское правительство
США потребовали у военного лидера Судана восстановить власть гражданского правительства
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США
вновь призывают военного лидера Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана восстановить власть гражданского правительства, заявил спецпосланник США по региону Африканского рога Джеффри Фелтман.
"Председатель Суверенного совета и его военные сторонники украли и предали надежды суданского народа на мирную, демократическую страну", - заявил Фелтман.
"Мы призываем генерала Бурхана предпринять шаги по восстановлению правительства", - добавил он.
По его словам, военным и гражданскому правительству нужно научиться сосуществовать друг с другом.
"Военные не могут выбирать своих гражданских партнеров в рамках переходного правительства, точно так же как гражданские не могут выбирать своих военных партнеров. Ни одна страна не может отстранить другую, обеим предстоит играть важную роль в переходном периоде", - добавил он.
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока
и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана
, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан
объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
Аль-Бурхан объявил 25 октября, что выборы в стране запланированы на июль 2023 года.