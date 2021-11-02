https://ria.ru/20211102/stratstabilnost-1757463752.html

В МИД надеются на улучшение отношений России и США по стратстабильности

В МИД надеются на улучшение отношений России и США по стратстабильности - РИА Новости, 02.11.2021

В МИД надеются на улучшение отношений России и США по стратстабильности

Отношения России и США по стратегической стабильности "вышли на плато", но есть надежда на улучшение ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:04

2021-11-02T23:04

2021-11-02T23:18

в мире

сша

россия

ядерное оружие

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_0:121:2328:1431_1920x0_80_0_0_86f95bbdba5f3298a733a24207dccf5f.jpg

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Отношения России и США по стратегической стабильности "вышли на плато", но есть надежда на улучшение ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы с коллегами из США не смогли согласиться по расширенной формуле стратегической стабильности, но я надеюсь, что это придет, что будут сделаны важные блоки, ингредиенты будущего более предсказуемых, менее рискованных отношений в этой области военных отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756944051.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, россия, ядерное оружие, сергей рябков