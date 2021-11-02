23:04 02.11.2021 (обновлено: 23:18 02.11.2021)
В МИД надеются на улучшение отношений России и США по стратстабильности
Рябков выразил надежду на улучшение отношений России и США по стратстабильности
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Отношения России и США по стратегической стабильности "вышли на плато", но есть надежда на улучшение ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я обеспокоен тем, что мы не можем поддерживать многие элементы, многие важные элементы зарекомендовавшей себя архитектуры, структуры, которая служила поддержанию стратегической стабильности. Мы потеряли важные элементы… Но сейчас мы постепенно стабилизируем это, выходим на плато, откуда, я надеюсь, мы можем начать постепенно подниматься к лучшей ситуации", - сказал Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс".
"Мы с коллегами из США не смогли согласиться по расширенной формуле стратегической стабильности, но я надеюсь, что это придет, что будут сделаны важные блоки, ингредиенты будущего более предсказуемых, менее рискованных отношений в этой области военных отношений", - добавил он.