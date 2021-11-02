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Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности
Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности - РИА Новости, 02.11.2021
Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности
Диалог России и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:01
2021-11-02T23:01
2021-11-02T23:15
в мире
сша
россия
ядерное оружие
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Диалог России и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Как отметил высокопоставленный российский дипломат, нынешнее состояние российско-американских отношений опаснее, нежели кризис времен холодной войны."Оно может быть еще более опасным, потому что в те времена были четкие рамки и правила, а теперь слишком много неизвестности вокруг этого. Это довольно рискованно", - сказал замглавы МИД РФ.
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в мире, сша, россия, ядерное оружие, сергей рябков
23:01 02.11.2021 (обновлено: 23:15 02.11.2021)
Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности
Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности в ближайшие недели