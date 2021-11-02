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Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности

Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности - РИА Новости, 02.11.2021

Рябков заявил о продолжении диалога России и США по стратстабильности

Диалог России и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:01

2021-11-02T23:01

2021-11-02T23:15

в мире

сша

россия

ядерное оружие

сергей рябков

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Диалог России и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Как отметил высокопоставленный российский дипломат, нынешнее состояние российско-американских отношений опаснее, нежели кризис времен холодной войны."Оно может быть еще более опасным, потому что в те времена были четкие рамки и правила, а теперь слишком много неизвестности вокруг этого. Это довольно рискованно", - сказал замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20211026/antonov-1756226335.html

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2021

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в мире, сша, россия, ядерное оружие, сергей рябков