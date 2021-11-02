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В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021
В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:01
2021-11-02T14:01
в мире
киев
смоленская область
владимир зеленский
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны на советников президента Украины Владимира Зеленского.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной."Фейковые новости о "размещении российских военных на границе с Украиной" рассчитаны очевидно на некоторых советников офиса Зеленского, которые и дальше позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что Запад "продолжает нагнетать антироссийскую истерию, не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом". Он отметил, что американское издание Politico, "клепая очередную пугалку про "злодейку-Россию", решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области"."Когда у мейнстримовских западных СМИ иссекают идеи и темы для новых антироссийских провокаций - они достают некие коммерческие спутниковые снимки и начинают с маниакальным рвением искать на них российские танки, а после - делать многозначительные выводы, забыв свериться с атласом", - сообщил он, добавив, что результат данной деятельности ожидаемо смехотворен.
https://ria.ru/20211102/tanki-1757348869.html
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в мире, киев, смоленская область, владимир зеленский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
14:01 02.11.2021
 
В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"

Депутат Госдумы Cлуцкий: статья Politico о танках рассчитана на советников Зеленского

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны на советников президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
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В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
"Фейковые новости о "размещении российских военных на границе с Украиной" рассчитаны очевидно на некоторых советников офиса Зеленского, которые и дальше позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он сообщил, что Запад "продолжает нагнетать антироссийскую истерию, не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом". Он отметил, что американское издание Politico, "клепая очередную пугалку про "злодейку-Россию", решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области".
"Когда у мейнстримовских западных СМИ иссекают идеи и темы для новых антироссийских провокаций - они достают некие коммерческие спутниковые снимки и начинают с маниакальным рвением искать на них российские танки, а после - делать многозначительные выводы, забыв свериться с атласом", - сообщил он, добавив, что результат данной деятельности ожидаемо смехотворен.
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