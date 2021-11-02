https://ria.ru/20211102/statya-1757376095.html

В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"

В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021

В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:01

2021-11-02T14:01

2021-11-02T14:01

в мире

киев

смоленская область

владимир зеленский

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны на советников президента Украины Владимира Зеленского.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной."Фейковые новости о "размещении российских военных на границе с Украиной" рассчитаны очевидно на некоторых советников офиса Зеленского, которые и дальше позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что Запад "продолжает нагнетать антироссийскую истерию, не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом". Он отметил, что американское издание Politico, "клепая очередную пугалку про "злодейку-Россию", решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области"."Когда у мейнстримовских западных СМИ иссекают идеи и темы для новых антироссийских провокаций - они достают некие коммерческие спутниковые снимки и начинают с маниакальным рвением искать на них российские танки, а после - делать многозначительные выводы, забыв свериться с атласом", - сообщил он, добавив, что результат данной деятельности ожидаемо смехотворен.

https://ria.ru/20211102/tanki-1757348869.html

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757262462.html

киев

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, смоленская область, владимир зеленский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия