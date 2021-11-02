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В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021
В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:01
2021-11-02T14:01
2021-11-02T14:01
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смоленская область
владимир зеленский
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал публикацию издания Politico о движении войск РФ, отметив, что данные материалы рассчитаны на советников президента Украины Владимира Зеленского.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной."Фейковые новости о "размещении российских военных на границе с Украиной" рассчитаны очевидно на некоторых советников офиса Зеленского, которые и дальше позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что Запад "продолжает нагнетать антироссийскую истерию, не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом". Он отметил, что американское издание Politico, "клепая очередную пугалку про "злодейку-Россию", решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области"."Когда у мейнстримовских западных СМИ иссекают идеи и темы для новых антироссийских провокаций - они достают некие коммерческие спутниковые снимки и начинают с маниакальным рвением искать на них российские танки, а после - делать многозначительные выводы, забыв свериться с атласом", - сообщил он, добавив, что результат данной деятельности ожидаемо смехотворен.
https://ria.ru/20211102/tanki-1757348869.html
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в мире, киев, смоленская область, владимир зеленский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
В Госдуме прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
Депутат Госдумы Cлуцкий: статья Politico о танках рассчитана на советников Зеленского