https://ria.ru/20211102/ssha-1757438665.html

Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена

Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена - РИА Новости, 02.11.2021

Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, заявили... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:54

2021-11-02T18:54

2021-11-02T19:07

в мире

москва

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c33975f74864eb60ec220b8a9c587b92.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, заявили РИА Новости в посольстве США в Москве."Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - заявили в дипмиссии.Во вторник Совбез РФ сообщил, что секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом, они обсудили отношения России и США. Визит Бёрнса в столицу не анонсировался.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)