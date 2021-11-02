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Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена
Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена - РИА Новости, 02.11.2021
Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, заявили... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:54
2021-11-02T18:54
2021-11-02T19:07
в мире
москва
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, заявили РИА Новости в посольстве США в Москве."Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - заявили в дипмиссии.Во вторник Совбез РФ сообщил, что секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом, они обсудили отношения России и США. Визит Бёрнса в столицу не анонсировался.
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РИА Новости
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в мире, москва, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)
18:54 02.11.2021 (обновлено: 19:07 02.11.2021)
Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч по поручению Байдена
Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч для обсуждения вопросов двусторонних отношений