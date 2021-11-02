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В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол

В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол - РИА Новости, 02.11.2021

В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол

В отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:44

2021-11-02T18:44

2021-11-02T20:43

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как отметил Антонов, Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля."Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — подчеркнул посол.Он добавил, что Россия предлагает США позитивную программу действий, начиная с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие.На минувшей неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились вернуть в столицы послов, отозванных для консультаций из-за ухудшения отношений. Антонов, приглашенный в марте в Москву, в июле вернулся в Соединенные Штаты.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки дипломатов.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, иначе из Вашингтона вышлют 300 российских представителей.В ответ российский МИД заметил, что такого числа дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

https://ria.ru/20211022/nuland-1755733654.html

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