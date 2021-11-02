Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/ssha-1757436556.html
В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол
В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол - РИА Новости, 02.11.2021
В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол
В отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:44
2021-11-02T20:43
сша
вашингтон (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/93/1514599325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e356fad00e704fdc5e6fc2493fcd24c.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как отметил Антонов, Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля."Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — подчеркнул посол.Он добавил, что Россия предлагает США позитивную программу действий, начиная с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие.На минувшей неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились вернуть в столицы послов, отозванных для консультаций из-за ухудшения отношений. Антонов, приглашенный в марте в Москву, в июле вернулся в Соединенные Штаты.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки дипломатов.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, иначе из Вашингтона вышлют 300 российских представителей.В ответ российский МИД заметил, что такого числа дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
https://ria.ru/20211022/nuland-1755733654.html
https://ria.ru/20180326/1517314892.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/93/1514599325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_895962d53f95c216b580e61c771a1e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, вашингтон (город), россия
18:44 02.11.2021 (обновлено: 20:43 02.11.2021)
 
В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги, заявил посол

Посол Антонов: между Москвой и Вашингтоном установился устойчивый диалог по линии совбезов

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной", — сказал глава российской дипмиссии, выступая на открытии заседания 10-го ежегодного форума "Диалог Форт-Росс".

Как отметил Антонов, Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля.
"Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — подчеркнул посол.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 09:31
Источник раскрыл подробности визита Нуланд в Россию
Он добавил, что Россия предлагает США позитивную программу действий, начиная с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие.
На минувшей неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.
Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились вернуть в столицы послов, отозванных для консультаций из-за ухудшения отношений. Антонов, приглашенный в марте в Москву, в июле вернулся в Соединенные Штаты.

Ситуация с дипломатами

В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки дипломатов.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2018
26 марта 2018, 18:45
Сенатор: высылаемые из США дипломаты могут быть направлены в другие страны
Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, иначе из Вашингтона вышлют 300 российских представителей.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
 
СШАВашингтон (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию