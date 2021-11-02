https://ria.ru/20211102/ssha-1757350727.html

Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену

Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену - РИА Новости, 02.11.2021

Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену

Сторонники Демократической партии США ниже оценивают шансы своей партии с Джо Байденом во главе на президентских выборах в 2024 году, чем республиканцы - свои... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:22

2021-11-02T12:22

2021-11-02T12:24

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сша

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сторонники Демократической партии США ниже оценивают шансы своей партии с Джо Байденом во главе на президентских выборах в 2024 году, чем республиканцы - свои возможности выиграть с Дональдом Трампом, следует из результатов опроса компании Marist.Респондентам предложили ответить на вопрос: "Как вы считаете, Демократическая партия/ Республиканская партия имеет больше шансов победить на выборах в 2024 году, если ее возглавит Джо Байден/ Дональд Трамп или кто-то другой?". Лишь 36% сторонников Демократической партии считают, что партия имеет больше шансов выиграть выборы , если кандидатом будет нынешний президент США, в то время как половина республиканцев (50%) полагают, что для успеха на выборах их кандидатом должен стать экс-президент Трамп.Согласно опросу, почти половина демократов (44%) убеждены, что у их партии будет больше шансов одержать победу на выборах в 2024 году, если ее возглавит не Джо Байден. В свою очередь 35% опрошенных республиканцев хотели бы видеть кандидатом от республиканкой партии не Дональда Трампа, а кого-то другого.По данным опроса, 44% американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента США, 49% не поддерживают его действия.Опрос проводился 18-22 октября 2021 года, в нем приняли участие 1209 человек. Погрешность для опрошенных демократов и сторонников Демократической партии составляет плюс-минус 6,4 процентных пункта, для республиканцев и сторонников Республиканской партии - 6,8 процентных пункта.Опрос подготовлен институтом общественного мнения при колледже Marist в штате Нью-Йорк, который проводит опросы общественного мнения с 1978 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/bayden-1757328812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп