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Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену - РИА Новости, 02.11.2021
Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
Сторонники Демократической партии США ниже оценивают шансы своей партии с Джо Байденом во главе на президентских выборах в 2024 году, чем республиканцы - свои... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:22
2021-11-02T12:22
2021-11-02T12:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сторонники Демократической партии США ниже оценивают шансы своей партии с Джо Байденом во главе на президентских выборах в 2024 году, чем республиканцы - свои возможности выиграть с Дональдом Трампом, следует из результатов опроса компании Marist.Респондентам предложили ответить на вопрос: "Как вы считаете, Демократическая партия/ Республиканская партия имеет больше шансов победить на выборах в 2024 году, если ее возглавит Джо Байден/ Дональд Трамп или кто-то другой?". Лишь 36% сторонников Демократической партии считают, что партия имеет больше шансов выиграть выборы , если кандидатом будет нынешний президент США, в то время как половина республиканцев (50%) полагают, что для успеха на выборах их кандидатом должен стать экс-президент Трамп.Согласно опросу, почти половина демократов (44%) убеждены, что у их партии будет больше шансов одержать победу на выборах в 2024 году, если ее возглавит не Джо Байден. В свою очередь 35% опрошенных республиканцев хотели бы видеть кандидатом от республиканкой партии не Дональда Трампа, а кого-то другого.По данным опроса, 44% американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента США, 49% не поддерживают его действия.Опрос проводился 18-22 октября 2021 года, в нем приняли участие 1209 человек. Погрешность для опрошенных демократов и сторонников Демократической партии составляет плюс-минус 6,4 процентных пункта, для республиканцев и сторонников Республиканской партии - 6,8 процентных пункта.Опрос подготовлен институтом общественного мнения при колледже Marist в штате Нью-Йорк, который проводит опросы общественного мнения с 1978 года.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
12:22 02.11.2021 (обновлено: 12:24 02.11.2021)
Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
Демократы США низко оценивают шансы своей партии с Байденом во главе на выборах президента
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости.
Сторонники Демократической партии США
ниже оценивают шансы своей партии с Джо Байденом
во главе на президентских выборах в 2024 году, чем республиканцы - свои возможности выиграть с Дональдом Трампом
, следует из результатов опроса компании Marist.
Респондентам предложили ответить на вопрос: "Как вы считаете, Демократическая партия/ Республиканская партия имеет больше шансов победить на выборах в 2024 году, если ее возглавит Джо Байден/ Дональд Трамп или кто-то другой?". Лишь 36% сторонников Демократической партии считают, что партия имеет больше шансов выиграть выборы , если кандидатом будет нынешний президент США, в то время как половина республиканцев (50%) полагают, что для успеха на выборах их кандидатом должен стать экс-президент Трамп.
Согласно опросу, почти половина демократов (44%) убеждены, что у их партии будет больше шансов одержать победу на выборах в 2024 году, если ее возглавит не Джо Байден. В свою очередь 35% опрошенных республиканцев хотели бы видеть кандидатом от республиканкой партии не Дональда Трампа, а кого-то другого.
По данным опроса, 44% американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента США, 49% не поддерживают его действия.
Опрос проводился 18-22 октября 2021 года, в нем приняли участие 1209 человек. Погрешность для опрошенных демократов и сторонников Демократической партии составляет плюс-минус 6,4 процентных пункта, для республиканцев и сторонников Республиканской партии - 6,8 процентных пункта.
Опрос подготовлен институтом общественного мнения при колледже Marist в штате Нью-Йорк
, который проводит опросы общественного мнения с 1978 года.