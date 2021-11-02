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Инфекционист Чуланов дал рекомендации по использованию "Спутника Лайт"

Инфекционист Чуланов дал рекомендации по использованию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 02.11.2021

Инфекционист Чуланов дал рекомендации по использованию "Спутника Лайт"

"Спутник Лайт" целесообразно использовать для ревакцинации или тем, кто ранее переболел коронавирусом, при первичной вакцинации следует сделать прививку... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:40

2021-11-02T10:40

2021-11-02T11:43

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. "Спутник Лайт" целесообразно использовать для ревакцинации или тем, кто ранее переболел коронавирусом, при первичной вакцинации следует сделать прививку двухкомпонентным препаратом, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Препарат "Спутник Лайт" все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации ранее не болевших, рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", - сказал Чуланов на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".Он уточнил, что сегодня в России привито чуть больше 50 миллионов человек, что пока недостаточно для формирования надежного популяционного иммунитета.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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