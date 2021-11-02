https://ria.ru/20211102/spasenie-1757389460.html

В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса

В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса - РИА Новости, 02.11.2021

В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса

Сотрудники МЧС вывели из леса в районе Сочи заблудившегося мужчину с пятилетней дочкой, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:18

2021-11-02T15:18

2021-11-02T16:43

хорошие новости

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новости - туризм

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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС вывели из леса в районе Сочи заблудившегося мужчину с пятилетней дочкой, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.Накануне отец с ребенком пошли гулять в районе горы Ахун. Возвращаясь обратно по тропе от Орлиных скал, примерно в 18:00 мужчина понял, что заблудился. В горах к этому времени уже стемнело.Он сам обратился за помощью к спасателям, которые помогли заблудившимся выйти из леса при помощи сигнальных средств и мобильной связи.Медицинская помощь ни мужчине, ни девочке не потребовалась.

https://ria.ru/20211029/dayvery-1756888662.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм