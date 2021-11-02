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В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса
В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса - РИА Новости, 02.11.2021
В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса
Сотрудники МЧС вывели из леса в районе Сочи заблудившегося мужчину с пятилетней дочкой, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:18
2021-11-02T15:18
2021-11-02T16:43
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происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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новости - туризм
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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС вывели из леса в районе Сочи заблудившегося мужчину с пятилетней дочкой, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.Накануне отец с ребенком пошли гулять в районе горы Ахун. Возвращаясь обратно по тропе от Орлиных скал, примерно в 18:00 мужчина понял, что заблудился. В горах к этому времени уже стемнело.Он сам обратился за помощью к спасателям, которые помогли заблудившимся выйти из леса при помощи сигнальных средств и мобильной связи.Медицинская помощь ни мужчине, ни девочке не потребовалась.
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РИА Новости
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм
15:18 02.11.2021 (обновлено: 16:43 02.11.2021)
В Сочи спасатели помогли мужчине с пятилетней дочкой выбраться из леса
В Сочи сотрудники МЧС вывели из леса в районе горы Ахун мужчину с пятилетней дочкой