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Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы - РИА Новости, 02.11.2021
Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат европейских парламентов, которая пройдет 15 ноября в Сараево, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:02
2021-11-02T12:02
2021-11-02T12:02
политика
европа
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат европейских парламентов, которая пройдет 15 ноября в Сараево, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Косачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что на будущей неделе будет встреча спикеров верхних палат европейских парламентов, а в конце месяца в Мадриде заседание межпарламентского союза, везде основная тема ковид.
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политика, европа, константин косачев, совет федерации рф
Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
Косачев: Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы