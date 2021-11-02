https://ria.ru/20211102/sovfed-1757345528.html

Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы

Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы - РИА Новости, 02.11.2021

Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы

Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат европейских парламентов, которая пройдет 15 ноября в Сараево, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:02

2021-11-02T12:02

2021-11-02T12:02

политика

европа

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат европейских парламентов, которая пройдет 15 ноября в Сараево, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Косачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что на будущей неделе будет встреча спикеров верхних палат европейских парламентов, а в конце месяца в Мадриде заседание межпарламентского союза, везде основная тема ковид.

https://ria.ru/20211101/lgoty-1757170090.html

европа

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политика, европа, константин косачев, совет федерации рф