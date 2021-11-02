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Нижегородская область
https://ria.ru/20211102/soglashenie-1757379606.html
Правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "Волга"
Правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "Волга" - РИА Новости, 02.11.2021
Правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "Волга"
Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумажным комбинатом АО "Волга", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:23
2021-11-02T14:23
нижегородская область
экономика
нижегородская область
балахнинский район
глеб никитин
фонд развития промышленности
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумажным комбинатом АО "Волга", сообщает пресс-служба главы региона.Документ был подписан губернатором региона Глебом Никитиным и генеральным директором предприятия Сергеем Пондарем. Соглашение предполагает тесное взаимодействие сторон в рамках направлений, связанных с социально-экономическим развитием Нижегородской области и созданием условий для развития инвестиционной деятельности в регионе."Бумажный комбинат "Волга" - одно из крупнейших предприятий Балахнинского района, играющее важную роль в жизни многих людей. Компания стремится развиваться - увеличивать количество и улучшать качество выпускаемой продукции, обновлять оборудование, при этом заботясь об экологичности и создавая новые рабочие места. Это соответствует стратегии развития Нижегородской области, поэтому было принято решение документально закрепить наши позиции и намерения", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что правительство региона в соответствии с соглашением планирует оказывать "Волге" поддержку при реализации инвестиционных проектов, а также консультативную помощь по вопросам реализации инновационных программ, защиты экологии, включая разработку и выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий."Наша компания в 2019-2020 годах реализовала ряд крупных инвестпроектов, позволивших увеличить объем производства сырья - термомеханической массы и, соответственно, готовой продукции. Среди них - приоритетный инвестпроект в области освоения лесов, обеспечивший создание необходимого количества объектов лесной инфраструктуры, заготовки древесины для наращивания объемов выпуска продукции. Эта работа показала, что максимальная эффективность в реализации сложных и комплексных проектов достигается только при тесном взаимодействии со всеми органами власти", - подчеркнул генеральный директор АО "Волга".Очередным проектом, который будет реализовывать предприятие при поддержке регионального правительства, станет обновление бумагоделательного оборудования. На эти цели бумкомбинат уже получил заем Фонда развития промышленности РФ в размере 499 миллионов рублей. Общие инвестиции в проект составят 4,1 миллиарда рублей."В частности, планируется перепрофилировать законсервированную в 2015 году бумагоделательную машину на машину по производству тарной бумаги для изготовления трехслойного и пятислойного гофрированного картона. Такая продукция сегодня востребована в связи с бумом электронной торговли и доставки. Мощность производства составит 140 тысяч тонн продукции в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам реализации проекта на предприятии будет создано более 170 новых рабочих мест.В планах реализация и других инвестпроектов, в том числе направленных на повышение энергоэффективности. В частности, в энергокомплексе АО "Волга" будет установлена новая конденсационная турбина с генератором мощностью 27 мегаватт, что позволит обеспечить растущее энергопотребление предприятия благодаря существующему избыточному пару, появившемуся в результате перераспределения тепловых балансов потребителей региона и сезонности тепловых нагрузок.Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и АО "Волга" рассчитано до 2030 года.
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экономика, нижегородская область, балахнинский район, глеб никитин, фонд развития промышленности, россия
14:23 02.11.2021
 
Правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "Волга"

Правительство Нижегородской области заключило соглашение с бумажным комбинатом АО "Волга"

© РИА Новости / Роман ВладимировНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумажным комбинатом АО "Волга", сообщает пресс-служба главы региона.
Документ был подписан губернатором региона Глебом Никитиным и генеральным директором предприятия Сергеем Пондарем. Соглашение предполагает тесное взаимодействие сторон в рамках направлений, связанных с социально-экономическим развитием Нижегородской области и созданием условий для развития инвестиционной деятельности в регионе.
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"Бумажный комбинат "Волга" - одно из крупнейших предприятий Балахнинского района, играющее важную роль в жизни многих людей. Компания стремится развиваться - увеличивать количество и улучшать качество выпускаемой продукции, обновлять оборудование, при этом заботясь об экологичности и создавая новые рабочие места. Это соответствует стратегии развития Нижегородской области, поэтому было принято решение документально закрепить наши позиции и намерения", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что правительство региона в соответствии с соглашением планирует оказывать "Волге" поддержку при реализации инвестиционных проектов, а также консультативную помощь по вопросам реализации инновационных программ, защиты экологии, включая разработку и выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
"Наша компания в 2019-2020 годах реализовала ряд крупных инвестпроектов, позволивших увеличить объем производства сырья - термомеханической массы и, соответственно, готовой продукции. Среди них - приоритетный инвестпроект в области освоения лесов, обеспечивший создание необходимого количества объектов лесной инфраструктуры, заготовки древесины для наращивания объемов выпуска продукции. Эта работа показала, что максимальная эффективность в реализации сложных и комплексных проектов достигается только при тесном взаимодействии со всеми органами власти", - подчеркнул генеральный директор АО "Волга".
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Очередным проектом, который будет реализовывать предприятие при поддержке регионального правительства, станет обновление бумагоделательного оборудования. На эти цели бумкомбинат уже получил заем Фонда развития промышленности РФ в размере 499 миллионов рублей. Общие инвестиции в проект составят 4,1 миллиарда рублей.
"В частности, планируется перепрофилировать законсервированную в 2015 году бумагоделательную машину на машину по производству тарной бумаги для изготовления трехслойного и пятислойного гофрированного картона. Такая продукция сегодня востребована в связи с бумом электронной торговли и доставки. Мощность производства составит 140 тысяч тонн продукции в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам реализации проекта на предприятии будет создано более 170 новых рабочих мест.
В планах реализация и других инвестпроектов, в том числе направленных на повышение энергоэффективности. В частности, в энергокомплексе АО "Волга" будет установлена новая конденсационная турбина с генератором мощностью 27 мегаватт, что позволит обеспечить растущее энергопотребление предприятия благодаря существующему избыточному пару, появившемуся в результате перераспределения тепловых балансов потребителей региона и сезонности тепловых нагрузок.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и АО "Волга" рассчитано до 2030 года.
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