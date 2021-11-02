https://ria.ru/20211102/siriya-1757407385.html
Эксперт: турецкая операция в Сирии требует согласования с Россией и США
Эксперт: турецкая операция в Сирии требует согласования с Россией и США - РИА Новости, 02.11.2021
Эксперт: турецкая операция в Сирии требует согласования с Россией и США
Военная операция турецкой армии против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" на севере САР требует координации и согласия России и США,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:37
2021-11-02T16:37
2021-11-02T16:39
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АНТАКЬЯ, 2 ноя – РИА Новости. Военная операция турецкой армии против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" на севере САР требует координации и согласия России и США, рассказал РИА Новости член политического комитета Сирийской курдской партии демократического единства Хабат Мохаммад.По словам курдского политика, на сегодняшний день ситуация значительно отличается от той, что была несколько лет назад, когда турецким силам удалось захватить часть территорий на северо-западе Сирии "в добавок к тем провальным попыткам, когда Турция пыталась добиться своих целей привлекая радикальные группировки, которые имели контакты с ИГ*, - сказал он.Сирийское государственное агентство САНА последние дни сообщает со ссылкой на свои осведомленные источники об увеличении числа военных колонн, которые пребывают в сирийский Идлиб и на север провинций Алеппо и Эдь-Хасаке. По данным сирийского агентства турецкая армия перебрасывает оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерийские установки.Источник в сирийской оппозиции ранее сообщал РИА Новости, что Турция готовит сразу две военные операции и группирует отряды лояльных ей вооруженных группировок по основным направлениям удара.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, сирия, турция, россия
16:37 02.11.2021 (обновлено: 16:39 02.11.2021)
Эксперт: турецкая операция в Сирии требует согласования с Россией и США
Хабат Мохаммад: турецкая операция в Сирии требует согласования России и США
АНТАКЬЯ, 2 ноя – РИА Новости. Военная операция турецкой армии против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" на севере САР требует координации и согласия России и США, рассказал РИА Новости член политического комитета Сирийской курдской партии демократического единства Хабат Мохаммад.
"Я полагаю, что любая масштабная военная операция требует координации и согласия России и США, то, чего мы пока не видим", - сказал Мохаммад.
По словам курдского политика, на сегодняшний день ситуация значительно отличается от той, что была несколько лет назад, когда турецким силам удалось захватить часть территорий на северо-западе Сирии "в добавок к тем провальным попыткам, когда Турция пыталась добиться своих целей привлекая радикальные группировки, которые имели контакты с ИГ*, - сказал он.
Сирийское государственное агентство САНА
последние дни сообщает со ссылкой на свои осведомленные источники об увеличении числа военных колонн, которые пребывают в сирийский Идлиб и на север провинций Алеппо и Эдь-Хасаке. По данным сирийского агентства турецкая армия перебрасывает оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерийские установки.
Источник в сирийской оппозиции ранее сообщал РИА Новости, что Турция
готовит сразу две военные операции и группирует отряды лояльных ей вооруженных группировок по основным направлениям удара.
*Запрещенная в России террористическая организация