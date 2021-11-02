https://ria.ru/20211102/shiny-1757304358.html

Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин

Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин - РИА Новости, 02.11.2021

Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин

Рост стоимости шин заставляет автолюбителей искать способы продлить срок их службы. Основные правила эксплуатации и хранения шин в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T02:15

2021-11-02T02:15

2021-11-02T02:15

авто

россия

антон шапарин

национальный автомобильный союз

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рост стоимости шин заставляет автолюбителей искать способы продлить срок их службы. Основные правила эксплуатации и хранения шин в интервью радио Sputnik перечислил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Рост цен на автомобильные шины оценивается аналитиками рынка в 15-20 процентов по сравнению с началом года. Кроме того, из-за разрыва логистических цепочек, вызванного пандемией, этой осенью обозначился дефицит шин отдельных размеров. Все это стало для многих водителей лишним поводом задуматься над способами продлить срок службы автомобильной резины.Шины в любом случае будут постепенно изнашиваться, но замедлить этот процесс вполне возможно, считает Шапарин. Для этого при движении автомобиля нужно соблюдать базовые правила: мягко двигаться и мягко тормозить. Если протектор уже износился, то от таких шин нужно избавляться.Еще опаснее другой кустарный способ "восстановления" шин, продолжил он."Отдельные "умельцы" нарезают, углубляют протектор, этого делать тоже нельзя, потому что шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности. Любой удар, камень приводят мгновенно к разрыву, поэтому в таких случаях вы только повышаете риски", — пояснил автоэксперт.Он рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке шин, бывших в употреблении.Разумеется, не нужно покупать шины, на которых имеются заплатки или так называемые грыжи, то есть локальные вздутия. Шина с грыжей обязательно рано или поздно взорвется, предупредил автоэксперт.Срок службы резины зависит в том числе от того, как она хранится, продолжил Шапарин. Если снятые с диска шины будут долго стоять вертикально или висеть, они могут деформироваться. Поэтому лучше всего хранить шины на дисках в горизонтальном положении, например, сложив в столбик."Тогда это действительно продлевает срок хранения шины, срок ее возможной эксплуатации, но в любом случае все имеет пределы. Если шина очень старая, она, конечно, не будет работать так, как должна", —заключил автоэксперт.

https://ria.ru/20210410/shiny-1727648215.html

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авто, россия, антон шапарин, национальный автомобильный союз