https://ria.ru/20211102/sheremetevo-1757378614.html
Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана
Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана
Московский аэропорт "Шереметьево" после сложностей из-за тумана в столице и области вернулся к плановой работе, сообщил РИА Новости представитель воздушной... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:18
2021-11-02T14:18
2021-11-02T14:47
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" после сложностей из-за тумана в столице и области вернулся к плановой работе, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Шереметьево" в связи с нормализацией метеоусловий с 13.05 мск перешёл в плановый режим работы и обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно расписания и с учетом оперативной обстановки", - сказал представитель аэропорта.Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/tuman-1757344742.html
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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, яндекс, новости - туризм
14:18 02.11.2021 (обновлено: 14:47 02.11.2021)
Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана
Московский аэропорт Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана