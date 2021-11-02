https://ria.ru/20211102/sheremetevo-1757378614.html

Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана

Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана - РИА Новости, 02.11.2021

Шереметьево вернулся к плановой работе после тумана

Московский аэропорт "Шереметьево" после сложностей из-за тумана в столице и области вернулся к плановой работе, сообщил РИА Новости представитель воздушной... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:18

2021-11-02T14:18

2021-11-02T14:47

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

евгений тишковец

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новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" после сложностей из-за тумана в столице и области вернулся к плановой работе, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Шереметьево" в связи с нормализацией метеоусловий с 13.05 мск перешёл в плановый режим работы и обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно расписания и с учетом оперативной обстановки", - сказал представитель аэропорта.Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/tuman-1757344742.html

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