https://ria.ru/20211102/sevastopol-1757376874.html

В Севастополе демонтировали вызвавшую резонанс статую девушки с зонтиком

В Севастополе демонтировали вызвавшую резонанс статую девушки с зонтиком - РИА Новости, 02.11.2021

В Севастополе демонтировали вызвавшую резонанс статую девушки с зонтиком

Фонтан в виде статуи девушки с зонтиком в Севастополе демонтирован, сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:04

2021-11-02T14:04

2021-11-02T14:04

севастополь

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Фонтан в виде статуи девушки с зонтиком в Севастополе демонтирован, сообщили в пресс-службе правительства города.Фонтан был установлен в микрорайоне Радиогорка и вызвал общественный резонанс и неоднозначную реакцию в соцсетях. Противники сочли скульптуру вульгарной и сравнили со статуей "Аленушка" в Нововоронеже."Статуя демонтирована самим же автором проекта", - сказали в пресс-службе.В правительстве отметили, что внешний облик объектов монументально-декоративного искусства подлежит рассмотрению на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя."Проект объекта, о котором идет речь в сообщении, на рассмотрение данного коллегиального органа не поступал", - подчеркнули в пресс-службе.Арт-объект "Алёнушка" по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге памятник продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210916/barkov-1750312508.html

севастополь

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2021

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севастополь, культура