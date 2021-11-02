16:19 02.11.2021 (обновлено: 18:07 02.11.2021)
Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией
Вучич: Сербия должна как можно скорее заключить с Россией договор по газу из-за роста цен
© REUTERS / Hannah McKay/PoolПрезидент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Сербия как можно скорее должна заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поездка в РФ имеет огромное значение, заявил президент страны Александр Вучич.
Сербский лидер ранее сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.
"То, что сейчас цены 795 евро на TFF (Нейтральный индекс цен на газ, Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) недостаточно, хотя и снижены, потому что цена была и 1,2 тысячи. Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро", - цитирует Вучича портал B92.
"Мы добавляем газ из подземного газохранилища Банатски-Двор, дали вчера газ Сараево (Боснии и Герцеговине). Мы должны быстро заключить договор с Россией, эта поездка в Москву имеет для нас огромное значение", - подчеркнул сербский лидер.
Второй день из-за аварии в понедельник на газопроводе в Болгарии Сербия вынуждена закупать у партнеров по 5 миллионов кубических метров газа и расходовать запасы из газохранилища, в ожидании восстановления снабжения российским топливом.
Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
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