https://ria.ru/20211102/serbiya-1757404095.html

Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией

Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией - РИА Новости, 02.11.2021

Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией

Сербия как можно скорее должна заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поездка в РФ имеет огромное значение, заявил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:19

2021-11-02T16:19

2021-11-02T18:07

экономика

природный газ

болгария

сербия

владимир путин

александр вучич

турецкий поток

россия

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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Сербия как можно скорее должна заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поездка в РФ имеет огромное значение, заявил президент страны Александр Вучич.Сербский лидер ранее сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.Во вторник Вучич находится в Глазго на саммите ООН COP 26 по климатическим изменениям."То, что сейчас цены 795 евро на TFF (Нейтральный индекс цен на газ, Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) недостаточно, хотя и снижены, потому что цена была и 1,2 тысячи. Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро", - цитирует Вучича портал B92.Второй день из-за аварии в понедельник на газопроводе в Болгарии Сербия вынуждена закупать у партнеров по 5 миллионов кубических метров газа и расходовать запасы из газохранилища, в ожидании восстановления снабжения российским топливом.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211030/gaz-1757049184.html

https://ria.ru/20211017/serbiya-1754935428.html

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экономика, природный газ, болгария, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, россия