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Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией
Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией - РИА Новости, 02.11.2021
Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией
Сербия как можно скорее должна заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поездка в РФ имеет огромное значение, заявил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:19
2021-11-02T18:07
экономика
природный газ
болгария
сербия
владимир путин
александр вучич
турецкий поток
россия
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Сербия как можно скорее должна заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поездка в РФ имеет огромное значение, заявил президент страны Александр Вучич.Сербский лидер ранее сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.Во вторник Вучич находится в Глазго на саммите ООН COP 26 по климатическим изменениям."То, что сейчас цены 795 евро на TFF (Нейтральный индекс цен на газ, Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) недостаточно, хотя и снижены, потому что цена была и 1,2 тысячи. Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро", - цитирует Вучича портал B92.Второй день из-за аварии в понедельник на газопроводе в Болгарии Сербия вынуждена закупать у партнеров по 5 миллионов кубических метров газа и расходовать запасы из газохранилища, в ожидании восстановления снабжения российским топливом.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
https://ria.ru/20211030/gaz-1757049184.html
https://ria.ru/20211017/serbiya-1754935428.html
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экономика, природный газ, болгария, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, россия
16:19 02.11.2021 (обновлено: 18:07 02.11.2021)
 
Вучич заявил о необходимости заключить новый договор по газу с Россией

Вучич: Сербия должна как можно скорее заключить с Россией договор по газу из-за роста цен

© REUTERS / Hannah McKay/PoolПрезидент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго
Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Hannah McKay/Pool
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Сербия как можно скорее должна заключить с Россией новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке, поездка в РФ имеет огромное значение, заявил президент страны Александр Вучич.
Сербский лидер ранее сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.
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Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России
Во вторник Вучич находится в Глазго на саммите ООН COP 26 по климатическим изменениям.
"То, что сейчас цены 795 евро на TFF (Нейтральный индекс цен на газ, Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) недостаточно, хотя и снижены, потому что цена была и 1,2 тысячи. Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро", - цитирует Вучича портал B92.
"Мы добавляем газ из подземного газохранилища Банатски-Двор, дали вчера газ Сараево (Боснии и Герцеговине). Мы должны быстро заключить договор с Россией, эта поездка в Москву имеет для нас огромное значение", - подчеркнул сербский лидер.
Второй день из-за аварии в понедельник на газопроводе в Болгарии Сербия вынуждена закупать у партнеров по 5 миллионов кубических метров газа и расходовать запасы из газохранилища, в ожидании восстановления снабжения российским топливом.
Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме
 
ЭкономикаПриродный газБолгарияСербияВладимир ПутинАлександр ВучичТурецкий потокРоссия
 
 
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