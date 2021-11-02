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"Сбер" проанализировал траты россиян в нерабочие дни
"Сбер" проанализировал траты россиян в нерабочие дни - РИА Новости, 02.11.2021
"Сбер" проанализировал траты россиян в нерабочие дни
После введения нерабочих дней потребительское поведение в период с 28 по 31 октября показало изменения схожие с теми, что произошли в апреле прошлого года, но в РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:06
2021-11-02T17:04
экономика
москва
сбер
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. После введения нерабочих дней потребительское поведение в период с 28 по 31 октября показало изменения схожие с теми, что произошли в апреле прошлого года, но в более мягкой форме, нанеся ущерб экономике практически в семь раз меньше, следует из исследования аналитического портала "СберИндекс"."Благодаря росту потребления в понедельник-среду, а также благоприятному эффекту базы, по итогам недели 25-31 октября 2021 года расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с прошлым годом. Если же анализировать только период 28-31 октября (начало нерабочих дней в Москве и Подмосковье - ред.), то падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели. Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% w-o-w (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше", - говорится в исследовании.Отмечается, что в целом по итогам октября расходы россиян на товары и услуги составили 4,523 триллиона рублей, показав рост на 13,7% год к году. Это подразумевает замедление (-1,7% месяц к месяцу) с корректировкой на инфляцию и сезонность. Такая динамика связана как с выбытием из доходов единовременных выплат, так и с высокими темпами роста общего уровня цен, отмечается в исследовании. При этом в реальном выражении спрос вернулся на уровень мая-июня 2021 года. По мнению аналитиков, это был пик органического восстановления экономики после пандемических волн и нерабочих дней прошлого года."Падение трат весьма неоднородно распределено по регионам: отрицательную динамику мы отмечаем лишь в 35 субъектах. Двузначные показатели сопряжены с более строгим режимом ограничений и/или более протяжённым периодом нерабочих дней (введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае). Самое существенное снижение расходов в период 28-31 октября отмечается в Москве (-21,7% к предшествующей неделе); почти такая же динамика в Воронежской (-18,9%) и Калининградской областях (-18,1%)", - говорится в исследовании.Эксперты "СберИндекса" отмечают, что в отраслевом разрезе потерпевшими оказались - "Салоны красоты, массаж, SPA"(-43,9% неделя к неделе),"Ювелирные изделия" (-42,2% ), и значительная часть непродовольственной розницы. Расходы в категории "Кафе, бары, рестораны" сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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экономика, москва, сбер
15:06 02.11.2021 (обновлено: 17:04 02.11.2021)
 
"Сбер" проанализировал траты россиян в нерабочие дни

"Сбер": эти нерабочие дни не наносят такого ущерба экономике, как в апреле прошлого года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. После введения нерабочих дней потребительское поведение в период с 28 по 31 октября показало изменения схожие с теми, что произошли в апреле прошлого года, но в более мягкой форме, нанеся ущерб экономике практически в семь раз меньше, следует из исследования аналитического портала "СберИндекс".
"Благодаря росту потребления в понедельник-среду, а также благоприятному эффекту базы, по итогам недели 25-31 октября 2021 года расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с прошлым годом. Если же анализировать только период 28-31 октября (начало нерабочих дней в Москве и Подмосковье - ред.), то падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели. Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% w-o-w (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в целом по итогам октября расходы россиян на товары и услуги составили 4,523 триллиона рублей, показав рост на 13,7% год к году. Это подразумевает замедление (-1,7% месяц к месяцу) с корректировкой на инфляцию и сезонность. Такая динамика связана как с выбытием из доходов единовременных выплат, так и с высокими темпами роста общего уровня цен, отмечается в исследовании. При этом в реальном выражении спрос вернулся на уровень мая-июня 2021 года. По мнению аналитиков, это был пик органического восстановления экономики после пандемических волн и нерабочих дней прошлого года.
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"Падение трат весьма неоднородно распределено по регионам: отрицательную динамику мы отмечаем лишь в 35 субъектах. Двузначные показатели сопряжены с более строгим режимом ограничений и/или более протяжённым периодом нерабочих дней (введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае). Самое существенное снижение расходов в период 28-31 октября отмечается в Москве (-21,7% к предшествующей неделе); почти такая же динамика в Воронежской (-18,9%) и Калининградской областях (-18,1%)", - говорится в исследовании.
Эксперты "СберИндекса" отмечают, что в отраслевом разрезе потерпевшими оказались - "Салоны красоты, массаж, SPA"(-43,9% неделя к неделе),"Ювелирные изделия" (-42,2% ), и значительная часть непродовольственной розницы. Расходы в категории "Кафе, бары, рестораны" сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
 
ЭкономикаМоскваСбер
 
 
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