https://ria.ru/20211102/sanktsii-1757407785.html

В Госдуме назвали введенные Зеленским санкции против России пиаром

В Госдуме назвали введенные Зеленским санкции против России пиаром - РИА Новости, 02.11.2021

В Госдуме назвали введенные Зеленским санкции против России пиаром

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал пиаром и размахиванием кулаками после драки введенный в действие президентом Украины Владиром... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:38

2021-11-02T16:38

2021-11-02T16:38

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group-ib

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владимир зеленский

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михаил развозжаев

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал пиаром и размахиванием кулаками после драки введенный в действие президентом Украины Владиром Зеленским новый пакет санкционных мер в отношении РФ.Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против РФ, в списки попали люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сообщил, что СНБО 15 октября утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе."Все это театральное действие больше напоминает размахивание кулаками после драки. Но в Киеве, похоже, полагают, что для политического пиара хороши все средства", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.Также он обратил внимание, что для жителей Крыма эти меры уже ничего не изменят."Это не первый абсолютно бессмысленный пакет рестрикций, который ровным счетом никак не может повлиять на исторический выбор крымчан по воссоединению с Россией. Полуостров живет вот уже восьмой год по российским законам и полностью интегрирован в правовое поле РФ. Никакими указами президента Украины этого не изменить", - сообщил Слуцкий.Парламентарий в своем посте также обратил внимание, что под пакет санкционных мер попали те, кто "был причастен к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе, а также представители компании Group-IB - лидера российского рынка киберзащиты, губернатор Севастополя (Михаил Развозжаев) и лидер "Ночных Волков" (Хирург)".Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Санкции введены на три года.Выборы в ГД прошли 17-19 сентября. СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Ранее Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757262462.html

https://ria.ru/20211031/zelenskiy-1757094907.html

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757288738.html

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в мире, киев, group-ib, севастополь, владимир зеленский, госдума рф, михаил развозжаев, леонид слуцкий (политик), алексей данилов, россия