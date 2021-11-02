https://ria.ru/20211102/sanktsii-1757362107.html

Зеленский расширил санкции против России

Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 02.11.2021

Зеленский расширил санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против России — за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Соответствующие указы опубликованы... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:08

2021-11-02T13:08

2021-11-02T14:44

украина

в мире

киев

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владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

россия

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против России — за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — говорится в документах.Указы вступают в силу с момента опубликования.Всего в списках значатся 140 физических и 49 юридических лиц, в том числе компания в сфере кибербезопасности Group-IB, регистратор доменных имен Reg.Ru, судостроительный завод "Море" в Феодосии, студия "Союз", симферопольский следственный изолятор № 1, украинские авиакомпании "Хорс" и "Камус Эйр".СНБО расширил санкционный список 15 октября — тогда в него включили людей, которых киевские власти обвиняют в том, что они участвовали в организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Как пояснил секретарь совета Алексей Данилов, речь идет в основном о членах избирательных комиссий. При этом в самопровозглашенных республиках Донбасса избирательных участков не было — их жители, получившие российские паспорта, могли либо приехать в Ростовскую область, либо проголосовать онлайн на портале госуслуг.Как отмечал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, действия Киева — бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по российским законам и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755547003.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1751038709.html

украина

киев

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, киев, республика крым, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия