https://ria.ru/20211102/sanktsii-1757362107.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 02.11.2021
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против России — за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Соответствующие указы опубликованы... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:08
2021-11-02T13:08
2021-11-02T14:44
украина
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владимир зеленский
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россия
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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против России — за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — говорится в документах.Указы вступают в силу с момента опубликования.Всего в списках значатся 140 физических и 49 юридических лиц, в том числе компания в сфере кибербезопасности Group-IB, регистратор доменных имен Reg.Ru, судостроительный завод "Море" в Феодосии, студия "Союз", симферопольский следственный изолятор № 1, украинские авиакомпании "Хорс" и "Камус Эйр".СНБО расширил санкционный список 15 октября — тогда в него включили людей, которых киевские власти обвиняют в том, что они участвовали в организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Как пояснил секретарь совета Алексей Данилов, речь идет в основном о членах избирательных комиссий. При этом в самопровозглашенных республиках Донбасса избирательных участков не было — их жители, получившие российские паспорта, могли либо приехать в Ростовскую область, либо проголосовать онлайн на портале госуслуг.Как отмечал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, действия Киева — бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по российским законам и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755547003.html
https://ria.ru/20210920/vybory-1751038709.html
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украина, в мире, киев, республика крым, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия
13:08 02.11.2021 (обновлено: 14:44 02.11.2021)
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский подписал решение СНБО о расширении санкций против России