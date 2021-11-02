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В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб
В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб - РИА Новости, 02.11.2021
В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб
Росавиация контролирует ситуацию в нижегородском аэропорту, куда были направлены самолеты из-за тумана в Москве, создан оперативный штаб, заявила представитель... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:18
2021-11-02T20:18
2021-11-02T20:23
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Росавиация контролирует ситуацию в нижегородском аэропорту, куда были направлены самолеты из-за тумана в Москве, создан оперативный штаб, заявила представитель ведомства.Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву."Вопрос находится на контроле Росавиации", - сказала представитель ведомства."Для организации работы с пассажирами рейсов, которые были переправлены из московской воздушной зоны в аэропорт Нижний Новгород из-за тумана, в аэропорту создан оперативный штаб", - добавила она.По данным на 19.30 мск три воздушных судна вылетели в пункт назначения - Москву. Ведётся работа по организации вылетов других воздушных судов. Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения.
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РИА Новости
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общество, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, нижний новгород, россия
20:18 02.11.2021 (обновлено: 20:23 02.11.2021)
В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб
В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб для работы с пассажирами