https://ria.ru/20211102/samolety-1757411768.html

Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву

Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву - РИА Новости, 02.11.2021

Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву

Десять из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в Приволжской... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:59

2021-11-02T16:59

2021-11-02T16:59

туризм

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

нижний новгород

новости - туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Десять из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.Ранее сообщалось, что аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды."Из 33 самолетов 10 уже улетели, еще 4 готовятся к вылету", - сообщили агентству в транспортной прокуратуре.

москва

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), нижний новгород, новости - туризм, россия