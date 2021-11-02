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Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву
Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву - РИА Новости, 02.11.2021
Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву
Десять из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в Приволжской... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:59
2021-11-02T16:59
2021-11-02T16:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Десять из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.Ранее сообщалось, что аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды."Из 33 самолетов 10 уже улетели, еще 4 готовятся к вылету", - сообщили агентству в транспортной прокуратуре.
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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), нижний новгород, новости - туризм, россия
Десять самолетов, принятых аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву
Десять самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде, вылетели в Москву